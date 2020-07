Alors que le marché des Smartphones est ultra-concurrentiel, Microsoft est bien décidé à ne pas rester à la traîne. Le géant informatique a en effet annoncé la prochaine commercialisation de son « Surface Duo » avant la fin de l’année. Mais il ne compterait pas s’arrêter à si bon compte. En effet si l’on en croit le site Android Central, Microsoft serait déjà en train de travailler sur le successeur de son Smartphone à double écran.

Un Surface Duo V2 déjà en préparation ?

Microsoft est surtout connu pour ses programmes et logiciels, mais la firme de Redmond souhaite également explorer d’autres horizons plus lucratifs. Indiquant tenir l’info de sources proches du dossier, Android Central rapporte que Microsoft souhaite sincèrement s’engager sur le long terme sur le marché des Smartphones.

La preuve avec ce soi-disant « Surface Duo V2 » qui serait d’ores et déjà dans les cartons de l’entreprise alors que le Surface Duo n’est même pas encore disponible en ventes. Mais bien évidemment, toutes ces informations restent encore à prendre avec des pincettes, car le géant américain n’a pas encore fait de déclaration officielle sur le sujet.

Déjà des rumeurs sur les caractéristiques

On ne sait encore absolument rien de ce fameux Surface Duo V2 de Microsoft, mais comme il fallait s’y attendre, l’appareil fait déjà l’objet de nombreuses spéculations. Les médias spécialisés prédisent notamment des caractéristiques techniques améliorées par rapport à celle du Surface Duo : à commencer par plus de mémoire vive et un processeur plus puissant.

Certains avancent également que le Surface Duo V2 pourrait peut-être embarquer le nouveau Snapdragon 865+, et sans oublier la compatibilité 5G. Enfin, beaucoup s’attendent également à une amélioration au niveau de l’écran : en effet, il se pourrait bien que Microsoft abandonne son système double écran pour passer (enfin) à l’écran pliable !

En attendant d’en savoir plus, la commercialisation du Microsoft Surface Duo a été annoncée pour les fêtes de fin d’année. Les fidèles de la marque pourront alors s’offrir un beau cadeau.

