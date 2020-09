Xiaomi devance ZTE avec la caméra “troisième génération” invisible

Depuis quelques années maintenant, les caméras frontales sont devenues un véritable casse-tête pour les fabricants de smartphones. En effet, il n’est pas toujours facile de trouver l’équilibre parfait entre une taille d’écran plus grande, un cadre réduit et les capteurs frontaux. Le but est de ne pas interférer avec l’affichage.

A ce titre, les fabricants optent généralement pour des solutions plus encombrantes, qui consistent à agrandir l’écran au maximum et à découper les morceaux nécessaires pour accueillir la caméra frontale. Cela a commencé par une découpe en forme d’encoche, et aujourd’hui la tendance est aux cercles minuscules faisant office de capteurs frontaux.

Une petite prouesse technique

Pour satisfaire encore plus les utilisateurs, les fabricants ont trouvé la parade à l’épineuse question de l’équilibre. Il s’agit de la caméra frontale invisible. Pourquoi en effet se soucier de l’emplacement de la caméra quand on peut la placer derrière l’écran ? Cette idée germe depuis au moins l’année dernière, avec Xiaomi en tête de file. La société a ainsi publié des séquences vidéo de ce qu’elle appelle sa technologie de caméra à sous-affichage de “troisième génération”, même si les première et deuxième générations n’ont jamais été commercialisées.

D’après la vidéo en question, la nouvelle caméra de Xiaomi est en effet presque invisible dans tous les plans. Dans un seul plan, l’affichage apparaît plus sombre que la normale au-dessus de la zone de la caméra. Le graphique de Xiaomi montre que les premiers prototypes suppriment 75 % des pixels au-dessus de la caméra. La particularité de cette technique de “troisième génération” est de conserver la pleine résolution de l’affichage en utilisant des pixels plus petits au-dessus de la caméra, et en augmentant simplement la distance entre les pixels.

Des questions en suspend

Quoiqu’il en soit, la vraie question qui reste sans réponse est si cette nouvelle invention va affecter ou non la qualité de la caméra. En effet, placer des pixels devant une caméra risque de léser la qualité de l’image. Les fabricants devront probablement choisir entre un appareil photo de haute qualité ou un écran plus transparent.

Aujourd’hui, il existe en fait un certain nombre de composants optiques présents sous l’écran d’un smartphone. Depuis des années, les téléphones intègrent déjà des capteurs optiques d’empreintes digitales sous l’écran, qui fonctionnent comme une caméra regardant à travers les pixels de l’écran. La lecture de votre empreinte digitale est cependant beaucoup plus facile que la prise d’une photo de haute qualité.

Xiaomi affirme qu’elle “vise à mettre cette technologie sur le marché de masse l’année prochaine”. Cette annonce est en réalité destinée à devancer ZTE, qui a déjà revendiqué le titre de “premier smartphone à caméra à écran caché au monde” avec le ZTE Axon 20 5G. Ce modèle devrait sortir la semaine prochaine.