Les entrailles du Galaxy Note20 Ultra révélées

Le Galaxy Note20 Ultra a piqué la curiosité des spécialistes du démontage chez iFixit. Ils nous révèlent de quoi est fait ce dernier fleuron du fabricant Samsung.

La question épineuse de l’espace

De prime abord, une part importante de l’espace intérieur est occupée par la configuration multi-caméras. Sur ce point, iFixit dit qu’il est “frappant de voir combien d’espace supplémentaire l’Ultra [Galaxy Note 20] consacre à ses modules d’appareil photo”. Samsung fait de son mieux de l’extérieur pour que tous les objectifs se ressemblent, mais en fait le capteur central de 108MP est beaucoup plus grand que le capteur grand angle du haut, et le troisième capteur tout en bas du périscope occupe un espace latéral encore plus grand.

Les caméras multiples sont effet devenues un outil de marketing incontournable dans le secteur des smartphones. Or, chaque gros composant d’un smartphone prend de la place au détriment d’autres fonctions ou même une capacité de batterie supplémentaire. Avec un seul appareil photo, Samsung et d’autres fabricants gagneraient beaucoup plus de place à exploiter.

En parlant de composants optionnels qui prennent un large espace, le démontage révèle la place que le S-Pen, marque de fabrique de la série Galaxy Note, occupe à l’intérieur de l’appareil. L’espace occupé est tel que la largeur de la batterie doit être rétrécie pour faire de la place au rangement du stylo, et si nous comparons cependant le Note 20 Ultra au S20 Ultra, le S-Pen consomme environ 500mAh de batterie.

Deux systèmes de refroidissement

Un autre élément intéressant du rapport fourni par iFixit est le système de refroidissement du Galaxy Note 20 Ultra. Certains appareils de la gamme sont équipés de chambres à vapeur en cuivre, d’autres de plaques thermiques en graphite. Jusqu’à présent, on ne peut dire quelle solution de refroidissement est meilleure que l’autre, le temps nous le dira.

Samsung, comme de nombreux autres fabricants d’ailleurs, utilise souvent des composants de deux sources différentes sur leurs smartphones. En fin de compte, le double approvisionnement n’a pas beaucoup d’importance, car les deux parties sont censées être très similaires dans leurs performances, et beaucoup sont construits selon les mêmes spécifications.