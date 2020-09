Le Google Pixel 4a : l’essentiel à prix décent

Le Pixel 4a est enfin arrivé sur le marché, malgré un parcours difficile essentiellement dû à la pandémie de coronavirus, sans parler d’autres soucis qui sont venus plomber les projets de Google. Quoiqu’il en soit, le smartphone est bel et bien là. D’emblée, on peut dire qu’il s’agit d’un excellent téléphone d’entrée de gamme qui ne vous laissera pas sur votre faim.

Simple et performant

De face, le Pixel 4a est le plus beau téléphone que Google ait jamais conçu. La firme a finalement concocté un téléphone à écran complet, en économisant la façade de la présence d’un étrange gadget ou d’une encoche géante. Il faut dire que le résultat est magnifique. Avec ses minces lunettes, son appareil photo à une seul orifice et un écouteur minimal placé sur le bord supérieur, l’avant du Pixel 4a a l’air résolument moderne, haut de gamme et raisonnable. De plus, l’écran est totalement plat avec une bordure modérée sur les bords, ce qui est préférable aux écrans courbés de la plupart des smartphones haut de gamme.

Contrairement à son prédécesseur, le Pixel 4, le Pixel 4a n’existe qu’en une seule taille, une seule couleur et une seule configuration de stockage (128 go). En outre, il dispose d’un seul appareil photo. Tout cela concorde bien avec la politique de réduction des coûts de Google.

Néanmoins, le Pixel 4a est le modèle idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone simple et performant. En effet, le design est moderne, l’appareil photo acceptable, et les performances suffisantes, avec des mises à jour disponibles quotidiennement depuis Google (particularité d’Android 10).

Performance moyenne

Le Pixel 4a est équipé de l’appareil photo Pixel – le même dispositif que Google a intégré à chacun de ses téléphones depuis des années. Celui-ci fonctionne avec le bon vieux Sony IMX363, le même capteur utilisé dans le Pixel 4, le Pixel 3a, et le Pixel 3. La caméra arrière ne comporte qu’un seul capteur de 12MP, pareil à l’avant avec 8MP. On voit qu’on est bien dans la moyenne.

Côté performance, le smartphone tourne avec un Snapdragon 730G, un chipset de milieu de gamme présent dans beaucoup de téléphones chinois moins chers. Il s’agit d’une puce à huit coeurs, dont deux noyaux Cortex A76 cadencés à 2,2 GHz et six noyaux Cortex A55 à 1,8 GHz. Le processeur est supporté par une mémoire vive de 6 go. Le véritable bémol est le GPU, qui est même plus lent que celui du Pixel 1 de 2016. Côté batterie, la capacité est de 3140mAh, mais pas de charge sans fil.

La France fait partie des 13 pays où le Pixel 4a sera disponible. Par contre, on ne sait pas encore à quel prix. Pour l’instant, son prix de lancement est de 350 dollars.