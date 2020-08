La série Note bientôt détrônée par le Samsung Galaxy S30 Ultra et Z Fold 3 ?

Selon un nouveau rapport, Samsung pourrait positionner la gamme Galaxy Z Fold comme un éventuel successeur de la série Note. Des modèles pliables seraient aussi à l’étude.

Le S-Pen à l’honneur

Le S-Pen fait partie intégrante de la série Samsung Galaxy Note depuis le début, et ce depuis 2011. Nous l’avons vu sur toutes les gammes Note depuis lors, mais nous ne l’avons jamais vu sur la série Galaxy S. Aujourd’hui, la chaîne coréenne The Elec rapporte que le téléphone haut de gamme Galaxy S30 (apparemment le Galaxy S30 Ultra) sera équipé d’un S-Pen. De plus, le site web indique que les trois téléphones de la série S30 portent les noms de code M1, N2 et O3 (ce dernier étant le modèle haut de gamme).

La publication coréenne affirme qu’un lancement du Galaxy Note 30 n’a pas non plus été confirmé pour la seconde moitié de 2021. Cependant, elle ajoute que Samsung pourrait prévoir de lancer un Galaxy Z Fold 3 avec un S-Pen dans ce laps de temps.

Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung envisagerait d’introduire un S-Pen dans la série Galaxy Z Fold, mais c’est peut-être la première grande rumeur que nous entendons concernant l’arrivée du S-Pen dans un téléphone de la série Galaxy S. Quoi qu’il en soit, ce rapport (s’il est vrai) suggère que le fabricant coréen prévoit que la série Galaxy Z Fold prendra éventuellement le relais de la ligne Galaxy Note, tandis que le Galaxy S Ultra se transformera essentiellement en un appareil Note plus conventionnel.

Performance commerciale

The Elec affirme que le principal facteur concernant le lancement de la série Galaxy Note en 2021 est la performance des ventes de la série Galaxy Z Fold. Il indique que les téléphones Galaxy Note se vendent généralement à 10 millions d’unités entre leur lancement et la fin de l’année, ajoutant que les ventes du Galaxy Z Fold n’ont pas encore affecté cette marque. Le point de vente indique en outre que la production de verre ultra-fin (UTG) constitue aussi un facteur qui pourrait entraver les ventes de téléphones pliables au niveau de la série Note.

Il reste cependant un défi technique majeur à relever pour faire fonctionner un S-Pen avec des écrans de téléphone pliables. Certes, les derniers modèles pliables de Samsung sont dotés de la technologie UTG pour une plus grande durabilité, mais la société a utilisé une sorte de couche de protection en plastique sur la couche de verre qui est encore sujette aux rayures. On peut donc imaginer que tout futur Z Fold avec un S-Pen nécessiterait une couche de protection plus dure ou UTG sur la surface elle-même.