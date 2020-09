Sony Xperia 5 II : que nous réserve ce nouveau bijou ?

D’autres détails sur le Sony Xperia 5 II ont fait l’objet de fuites. Ce dernier scoop fournit plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce nouveau fleuron de Sony, qui devrait sortir probablement le mois prochain.

Les petits bémols

Selon une exclusivité lâchée par Android Headlines, le prochain smartphone de la firme japonaise pourrait être l’un de ses rares modèles phares pour cette année 2020. Sur le plan esthétique, il rappelle le Xperia 1 II, avec ses bords supérieur et inférieur bien visibles et sa prise casque sur la partie inférieure. Cette dernière est une bonne chose pour les audiophiles, étant donné que le précédent Xperia 5 avait abandonné la prise en question.

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle, par contre, ce sont les dimensions du téléphone. Le Xperia 5 II pourrait en effet être similaire à son prédécesseur, un appareil déjà jugé trop grand pour être pratique. Ses dimensions de 158 mm x 68 mm x 8 mm seraient plus petites que celles du Samsung Galaxy S10e, mais il est environ 10 mm plus haut.

Le rapport détaille également le choix de la puce. Le Snapdragon 865 standard serait utilisé, et non la version Plus, plus puissante. Il devrait néanmoins signaler l’introduction de la 5G. Attendez-vous à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne également, bien que ce dernier puisse apparemment être renforcé par une carte microSD.

Affichage et appareil photo

Côté affichage, le Xperia 5 II utiliserait un écran OLED de 6,1 pouces avec un ratio de 21:9. Sony y ajouterait une technologie de rafraîchissement de l’écran à 120 Hz, et pourrait aussi y ajouter une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz. Cette combinaison constituerait une aubaine pour les joueurs à la recherche d’un écran expansif et réactif.

Sony continuerait également à se concentrer sur l’appareil photo. Les trois capteurs à l’arrière permettent différents rendus. Le capteur principal est de 12MP, à côté d’un téléobjectif de 12MP pouvant offrir un zoom optique 3x. Un autre capteur de 12MP peut également être utilisé pour les prises de vue panoramiques. Les vidéographes pourront faire un enregistrement vidéo HDR 4K jusqu’à 120 images par seconde grâce à l’OIS et l’EIS, tous deux mis à disposition. Aucune information cependant sur les spécifications de l’appareil photo frontal pour les selfies.

Bien qu’un écran de 6,1 pouces ne soit pas du tout dense, il ferait du Sony Xperia 5 II l’un des plus petits fleurons que nous ayons vus depuis un certain temps. Si l’on considère le nombre de personnes qui accueilleraient favorablement un nouveau produit phare compact de Samsung, Sony pourrait être sur la bonne voie avec celui-ci. Pour le moment, on ne connait encore pas son prix.