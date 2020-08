Le Mi 10 Ultra de Xiaomi : une véritable prouesse technologique

Xiaomi a fêté son 10e anniversaire au cours de ce mois de la manière la plus rutilante possible, en lançant un nouveau smartphone figurant dans le haut de gamme. Il s’agit non rien moins du Xiaomi Mi 10 Ultra.

Zoom jusqu’à 120x

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est décidément la bête noire des téléphones en termes de spécifications. Il arbore en effet un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution FHD+, ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (120 images par seconde) et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Ce petit bijou technologique tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865 à huit coeurs, et propose respectivement trois options pour la mémoire vive et le stockage : 8/12/16 Go de RAM et 128/256/512 Go.

À l’avant, l’appareil photo autonome de 20 mégapixels est situé dans un orifice en haut à gauche. À l’arrière, le smartphone se dote d’un quadruple capteur avec un capteur primaire de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 20 mégapixels et un objectif portrait de 12 mégapixels. Le système de caméra est doté d’un zoom hybride 120x et d’un zoom optique 10x sur le téléobjectif, et peut enregistrer des vidéos 8K à 24 images/seconde, ainsi que des vidéos au ralenti à 960 images/seconde. Bref, les férus de photo et de vidéo seront largement gâtés.

Côté connectivité, le smartphone est doté d’une connectivité 5G et du Wi-fi 6. Il embarque également deux haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales intégré, une fonction de déverrouillage du visage, un refroidissement liquide et un blaster IR.

23 minutes pour une charge complète

Le summum de l’excellence du Xiaomi Mi 10 Ultra réside sans nul doute aussi dans sa capacité de charge rapide de 120W avec fil, laquelle lui permet de charger les 4 500 mAh de la batterie en seulement 23 minutes ! Mais il y a deux autres options de charge : sans fil (50W) et charge inverse (10W). Xiaomi affirme que le chargement filaire du téléphone vous fera passer de zéro à 41 % en 5 minutes, et de zéro à 100 % en 23 minutes.

Sur le plan du design, le téléphone ressemble à n’importe quel smartphone moderne à l’avant, mais l’énorme bosse à l’arrière le fait ressembler à un appareil photo compact autonome. Et si les couleurs habituelles, noir obsidienne et argent mercure, ne sont pas assez excitantes pour vous, il existe aussi une édition transparente beaucoup plus cool qui montre les entrailles du téléphone.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est déjà disponible en Chine depuis le 16 août à partir de 648 euros. Par contre, aucune information encore sur sa disponibilité hors du marché chinois.