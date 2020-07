Pandémie de Coronavirus ou pas, le monde continue de tourner pour Samsung. Le géant sud-coréen prévoit en effet de lancer très prochainement trois nouveaux Smartphones de la gamme Galaxy Note 20 : il s’agit des Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Plus et Note 20 Ultra. Dernièrement, le site officiel de la FCC (aux Etats-Unis) a dévoilé des infos sur les fonctionnalités des téléphones.

Des caractéristiques premiums

Aux États-Unis, toutes les marques doivent passer par la Federal Communications Commission (FCC) avant de lancer un Smartphone sur le marché. Les informations divulguées sur le site web de l’agence gouvernementale proviennent donc de source officielle.

Mardi 7 juillet, la FCC a publié une liste qui présente plusieurs caractéristiques des prochains Smartphones Samsung. Repérée MySmartPrice, la liste dévoile que le Galaxy Note 20 Ultra sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 865, mais aussi qu’il sera compatible avec la connectivité 5G. Le téléphone embarquera également la technologie de charge sans fil.

La liste dévoilée par la FCC fait aussi état d’un stylet S-Pen pour le Note 20, la plus petite variante de la série. Enfin, elle indique également que le Note 20 Plus aura droit à une nouvelle couverture LED View, pour le plus grand plaisir des fidèles de la gamme.

Ce qu’on sait d’autre sur la série Note 20

Depuis qu’ils ont été annoncés par Samsung, les trois prochains Galaxy Note 20 ont fait l’objet de nombreuses fuites sur le Net. Les rumeurs courent par exemple que le trio serait doté d’un écran AMOLED de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elles font également état de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou plus.

Des images du Note 20 Ultra ont également été divulguées sur YouTube, dévoilant la présence d’une triple caméra à l’arrière, et d’une seule caméra selfie à l’avant.

Il faudra encore attendre une présentation officielle de la part de Samsung pour en savoir plus. Le géant sud-coréen prévoirait en tout cas de lancer ses Galaxy Note 20 le 5 août prochain.

