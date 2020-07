Pour l’effet de surprise, c’est vraiment raté pour Samsung et sa Galaxy Watch 3. Cela fait des semaines que la nouvelle montre connectée de la marque fait l’objet de plusieurs fuites sur le Net. Les dernières en date ont été partagées par Max Weinbach, du site XDA-Developers, et concernent les fonctionnalités logicielles de la Smartwatch.

C’est sur son compte Twitter que Max Weinbach a partagé plusieurs infos intéressantes sur la Samsung Galaxy Watch 3. Si l’on en croit un post datant du 30 juin, les cadrans de la nouvelle montre du géant sud-coréen seraient personnalisables grâce à de nouvelles fonctionnalités logicielles : des informations personnalisées telles que la fréquence cardiaque ou encore le nombre de pas effectués dans la journée seraient affichées sur le bord de l’écran.

Weinbach a également annoncé du nouveau au niveau des applications :

Toutes ces révélations sont bien évidemment encore à prendre avec des pincettes, tant que Samsung n’a pas encore présenté officiellement sa nouvelle montre connectée. Eh bien si l’on en croit le leaker Evan Blass, cela ne devrait plus tarder.

En effet un peu plus tôt avant la publication de Max Weinbach, Blass a dévoilé sur Twitter que la présentation officielle de la Galaxy Watch 3 pourrait se faire le 22 juillet prochain via un événement en ligne. Il a également indiqué que la nouvelle montre se déclinerait en neuf versions dont le prix varierait entre 400 à 600 dollars (350 à 550 euros environ).

Rendez-vous à la fin du mois pour connaitre enfin le fin mot de toute cette histoire.

I really like this one https://t.co/RoWsuuKBQk pic.twitter.com/vvx9AtxQyS

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020