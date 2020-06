La livraison mondiale de Smartwatch a augmenté de 12 %

Alors qu’elle fait du tort à de nombreux secteurs commerciaux, la pandémie de Coronavirus semble avoir plus ou moins épargné le marché des appareils portables et connectés. La preuve : cette année, les expéditions de Smartwatch à travers le monde ont en effet considérablement augmenté par rapport à l’an dernier.

Une étonnante progression de 12 %

Mercredi 17 juin, le cabinet d’analyse Canalys a dévoilé des chiffres étonnants concernant les Smartwatch : contre toute attente, la livraison mondiale des montres connectées a connu une importante hausse lors du premier trimestre 2020. Les expéditions ont en effet augmenté de 12 % par rapport au premier trimestre 2019. Au total, ce sont plus de 14 millions de montres qui ont été commandées et livrées à travers le monde si l’on en croit Canalys.

Le cabinet rapporte également que c’est en Chine que les livraisons de smartwatches ont particulièrement augmenté : d’après les chiffres communiqués par Canalys, elles sont en effet montées en flèche avec une hausse de 66 % par rapport aux trois premiers mois 2019. Et ce n’est que le début si l’on en croit les analystes qui prévoient en effet que la Chine « sera le principal moteur de croissance des montres intelligentes en 2020 en raison de son économie déjà en forte croissance et d’une plus grande poussée des acteurs locaux. »

Les Apple Watch restent numéro 1

Comme chaque année, Apple reste leader sur le marché des montres connectées : la firme à la pomme détient en effet 36,3 % des parts de marché, contre 14,9 % pour Huawei et 12,4 % pour Samsung. Toutefois, le rapport communiqué par Canalys dévoile une baisse du nombre d’Apple Watch vendu : Apple n’a en effet écoulé que 5,2 millions d’exemplaires durant le premier trimestre 2020, contre 6 millions l’année précédente.

Ces chiffres sont susceptibles d’augmenter, quand on sait que les gens sont particulièrement attentifs à leur état de santé actuellement, et que les montres connectées proposent justement plusieurs fonctionnalités utiles pour surveiller les signes vitaux.

