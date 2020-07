Avis aux futurs propriétaires de Smartwatches : Qualcomm vient d’annoncer son tout nouveau processeur, le « Snapdragon Wear 4100+ » qui promet des montres intelligentes à la fois plus vives, performantes et autonomes.

Plusieurs améliorations par rapport aux anciennes puces

Pour sa toute nouvelle génération de puce, Qualcomm a décidé d’apporter quelques améliorations pour de meilleures performances : c’est ainsi que le Snapdragon Wear 4100+ intègre un CPU quad-core ARM Cortex-A53 (bye bye le Cortex A7) gravé en 12 nm (et non 28 nm comme le Wear 3100) et tournant à 1,7 GHz (au lieu de 1,1 GHz). La mémoire vive a également droit à des améliorations, passant de 400 MHz à 750 MHz, le tout parfaitement associé avec un GPU Adreno 504 (et non plus Adreno 304).

Pour des Smartwatches beaucoup plus puissantes et autonomes

Alors que les Apple Watch dominent le marché des montres connectées, le Snapdragon Wear 4100+ pourrait bien changer la donne. Qualcomm affirme en effet que les améliorations apportées à cette nouvelle génération de processeurs vont permettre de booster les performances et l’autonomie des Smartwatches qui en seront équipées.

Le fabricant de puces promet notamment que le Wear 4100+ permet d’accélérer le lancement des applications, mais aussi de booster la vitesse de navigation des montres, ou encore leur permettre de proposer une meilleure expérience et qualité photo. Les performances du CPU et la vitesse de la mémoire augmentent en effet de 85 %, tandis que la partie graphique (le GPU) est multipliée par 2,5 par rapport au Snapdragon Wear 3100. De même pour les possibilités de la caméra embarquée : Qualcomm a indiqué que les performances sont doublement boostées si la montre connectée ne compte qu’une seule caméra, sinon elle peut en embarquer deux !

Pour ce qui est de l’autonomie des montres équipées du Snapdragon Wear 4100+, Qualcomm promet une baisse de consommation énergétique globale de 25 %. Sinon, le gain d’énergie varie selon la fonctionnalité utilisée (22 % pour le GPS ou encore 35 % pour la musique).

Pour ceux qui ont hâte de découvrir en vrai toutes ces promesses, deux Smartwatches équipées du nouveau processeur Qualcomm ont été annoncées pour cette année : la Z6 Ultra de BBK et la Mobvoi TicWatch Pro 3.

Source