Une nouvelle montre connectée débarque sur le marché : il s’agit de la « Polar Unite », un modèle spécialement destiné aux sportifs débutants. Polar a annoncé le lancement de sa nouvelle Smartwatch le 30 juin en promettant un gadget high-tech à petit prix.

Les caractéristiques de la Polar Unite

La Polar Unite est présentée comme une Smartwatch de remise en forme qui a été spécialement pensée pour accompagner les sportifs débutants. La montre embarque en effet toutes les fonctionnalités indispensables pour les utilisateurs qui ont juste besoin des bases pour suivre leurs activités quotidiennes : on peut notamment citer le GPS connecté, la mesure de fréquence cardiaque ou encore l’affichage des notifications Smartphone.

À cela s’ajoute l’écran tactile de la Smartwatch qui permet plusieurs personnalisations pratiques pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Comme l’explique son fabricant dans un communiqué : « la Polar Unite offre des statistiques d’entrainement en temps réel qui vous permettent de visualiser l’effort de votre exercice et voir facilement si vous en faites trop ou pas assez. Et après chaque session, [elle] offre des informations immédiates sur le temps passé dans les zones de fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées et l’intensité que vous avez mise durant votre session sur votre système cardiovasculaire, rendant plus facile le suivi de votre progression avec le temps. »

La Polar Unite permet également aux utilisateurs de suivre la qualité de leur sommeil. Elle leur propose aussi des exercices de respiration pour les aider à gérer leur stress. La batterie est capable de tenir entre deux à quatre jours, en fonction du mode d’utilisation de la montre.

Une Smartwatch qui ne coûte pas cher

Polar a annoncé que sa nouvelle montre est disponible en vente sur son site web officiel depuis le 30 juin dernier. La marque a également indiqué un tarif très compétitif : la Polar Unite est en effet proposé au prix de 150 dollars, soit dans les 135 euros. À ce prix, le pack comprend deux tailles de bracelet (S et M/L), et propose quatre choix de couleurs (noir, blanc, rose et bleue). Des bracelets silicone de couleur sont disponibles en option pour 22,90 euros.

