Alors que le marché des montres connectées reste florissant malgré la pandémie mondiale de Coronavirus, Mobvoi revient avec une toute nouvelle Smartwatch : le fabricant chinois vient tout récemment de dévoiler la TicWatch C2+. Plutôt que de miser sur un tout nouveau modèle, la marque a décidé de proposer une version légèrement « améliorée » de sa TicWatch C2, lancée sur le marché il y a deux ans.

Deux fois plus de RAM pour la TicWatch C2+

Par rapport à son prédécesseur, la TicWatch C2+ reçoit une mise à niveau qui devrait la rendre plus réactive. La nouvelle montre connectée Mobvoi voit en effet sa mémoire vive doublée, passant ainsi de 512 Mo à 1 Go de RAM. Avec cette mise à jour, le fabricant chinois promet « un boost notable et une expérience utilisateur plus fluide ».

Boostée par une mémoire vive plus puissante, la TicWatch C2+ embarque des fonctionnalités santé, telles que des capteurs qui permettent de surveiller le rythme cardiaque, ainsi qu’une application qui permet aux utilisateurs de suivre leurs séances d’exercice. La Smartwatch est aussi dotée d’un suivi GPS qui propose une fonction journal de bord.

Un processeur Snapdragon qui date

Alors que la TicWatch C2+ semble avoir tout pour plaire, tout n’est cependant pas rose au niveau de sa configuration. Mobvoi a en effet annoncé que sa nouvelle montre connectée embarque le processeur Snapdragon Wear 2100… qui est extrêmement ancien quand on sait que la puce date de 2016. Surtout que Qualcomm propose un processeur beaucoup plus performant depuis 2018 (le Snapdragon Wear 3100).

Malgré tout, Mobvoi promet d’excellentes performances pour sa nouvelle Smartwatch qui est disponible en vente sur Mobvoi.com depuis le 23 juin dernier. La montre connectée est proposée au prix de 209,99 euros, avec trois choix de finition (Onyx, Platine ou bien Or Rose) et deux bracelets (un en cuir et un en silicone) pour le prix d’un.

Source