Xiaomi frappe fort avec 6 nouveaux produits

La firme chinoise Xiaomi a lancé cet après-midi plusieurs produits. Tous plus différents les uns des autres.

La présentation a commencé avec le lancement d’une nouvelle version de son bracelet connecté, le Mi Smart Band 5. Avec cette nouvelle version, la marque pékinoise propose un écran de 1,1 pouce, capable de s’organiser selon les goûts de son utilisateur. En tout, ce sont près de 65 modes d’affichage qui sont disponibles au sein du bracelet. Xiaomi annonce aussi une batterie record de 14 jours d’utilisation pour son nouvel appareil. Ce dernier utilise un système de recharge magnétique avec une prise constructeur, qui lui permet de résister à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Autre avantage vis-à-vis de son prédécesseur, le bracelet peut être rechargé sans avoir à sortir le boîtier, ce qui était impossible sur le modèle précédent. Ce nouveau Mi Smart Band 5 propose également un programme d’entraînement ainsi qu’une fonction de suivi du sommeil. Le bracelet sera disponible dès le 22 juillet au prix de 49,99 €.

Deux trottinettes électriques également présentées

Xiaomi est le leader mondial de la vente de trottinette électrique. En ce sens, l’annonce de nouveaux modèles, la Mi Electric Scooter Pro 2 et la 1 S, était très attendue. Devenu une réelle solution de mobilité ces dernières années, le marché des trottinettes électriques est en plein essor. La nouvelle gamme de Xiaomi propose un modèle pro, permettant de monter à 25 km/h, le tout en promettant une autonomie d’une semaine pour une utilisation moyenne. Cette version pro 2 a été grandement travaillée autour de la sécurité des utilisateurs. La trottinette est équipée d’un double système de freinage ainsi que de trois systèmes d’éclairages, un puissant phare avant, un feu de freinage arrière et des réflecteurs latéraux de façon à pouvoir rouler en toute sécurité, même de nuit. Cette trottinette sera disponible mi-août pour 499,99 €. La version 1S sera elle disponible en précommande, dès le 17 août pour 449,99 €.

Des écouteurs Xiaomi pour 50 €

Xiaomi a également présenté trois nouveaux produits pour venir compléter ses gammes. Il s’agit d’écouteurs sans fils, les mi-True Wireless Earphones 2 Basics. Disponible pour 49,99 € à partir d’aujourd’hui. Ces écouteurs sont dotés d’un système de réduction de bruit, ainsi qu’une interface d’affichage à la connexion. Comme sur la plupart des écouteurs sans fil aujourd’hui, ils disposent d’un système de mise en pause automatique au retrait d’un écouteur. Le constructeur chinois promet une autonomie de 20 heures, pour 5 d’utilisation. Le boîtier se recharge lui avec une prise USB C et non micro-USB comme c’était l’usage sur les produits Xiaomi.

La Mi Tv Stick

Arrivée sur le marché des box TV il y quelques années avec la Mi-Box, Xiaomi s’est depuis affirmé dans le monde du Tech et a décidé de sortir la Mi Tv Stick. Cette petite clé USB permet d’utiliser son téléviseur comme un réel écran connecté. L’ensemble de l’Android Tv sera disponible sur votre télévision. Netflix, prime Video, et toutes les applications Android pourront être intégrées à l’écran.

Un écran pour les gamers : le Mi Curve Monitor

Dernière présentation de la marque pékinoise, un écran incurvé dédié aux joueurs. Baptisé le Mi Curve Monitor, c’est un moniteur haut de gamme, disponible au prix de 499,99 € avec un prix de lancement de 399,99 €. Cet écran de très haute résolution (3440 x 1440) à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran au format 21:9 est parfait pour jouer aux jeux vidéo ou faire du multitâche.