L’Asus ZenFone 7 Pro : tour d’horizon

Le ZenFone 7 Pro d’Asus semble être un appareil haut de gamme, avec de nombreuses caractéristiques dignes de sa catégorie et de nouvelles fonctions qui devraient plaire aux utilisateurs. La palme revient notamment à son appareil photo rétractable.

Ecran large et grande batterie

Le ZenFone 7 Pro d’Asus est le digne successeur du ZenFone 6, avec plus d’atouts dans un téléphone encore plus grand : des spécifications plus élevées, un plus bel écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement plus rapide. Asus a suivi l’exemple d’autres marques en répartissant ses appareils phares entre la version standard et la version Pro, mais les différences sont surtout esthétiques.

Par rapport à d’autres téléphones phares, le ZenFone 7 Pro reste compétitif avec un écran frontal AMOLED de 6,67 pouces (sans encoche, sans trou), une grande batterie de 5 000 mAh et les meilleures spécifications que vous pouvez obtenir à un prix avantageux. L’avantage du ZenFone 7 Pro par rapport à la concurrence est qu’il a hérité de plusieurs avantages, notamment ceux du téléphone Asus ROG 3, y compris la RAM LPDDR5 avancée, un chargeur plus rapide de 30W, et la dernière version du logiciel de jeu Asus.

Côté performance, le ZenFone 7 Pro comprend un chipset Snapdragon 865 Plus 5G, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 (extensible jusqu’à 2 To via microSD).

Haut de gamme abordable

Le bloc caméra rétractable peut être retourné de 180 degrés si on veut prendre des selfies. Par ailleurs, les caméras peuvent être positionnées de telle manière à avoir des angles de prise de vue intéressants (45 degrés, 90 degrés et 135 degrés). Vous aurez à votre disposition 3 capteurs pour faire des photos : 64MP avec OIS pour la caméra principale, 12MP pour l’ultra-large avec un champ de vision de 113 degrés, et le téléobjectif pouvant fournir un zoom optique 3x et 12x en numérique.

Tout cela fait de l’Asus ZenFone 7 Pro – qui s’adresse à un public plus large que le ROG 3 – un choix intéressant pour les consommateurs voulant un produit phare abordable. Le fait qu’il se vende mieux que la concurrence n’est qu’un bonus.

Le ZenFone 7 Pro sortira à Taiwan le 26 août et en Europe le 1er septembre, par contre on ne sait pas encore quand il sera disponible ailleurs. Asus prévoit de communiquer les prix exacts pour ces marchés dans le courant de la semaine à venir. Il sera disponible en deux couleurs : Aurora Black et Pastel White.