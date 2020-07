En novembre 2019, Google avait annoncé son intention de racheter Fitbit, la célèbre marque de Smartwatches et trackers. Neuf mois plus tard et la transaction est toujours en stand-by : les régulateurs s’inquiètent en effet de ce que Google pourrait faire de toutes les données de santé récoltées par les montres intelligentes de Fitbit.

Ainsi, après les Etats-Unis, l’Union Européenne (UE) a décidé de lancer une enquête pour s’assurer que le rachat de Fitbit par Google ne présente aucun risque pour les données confidentielles et la santé numérique. Les régulateurs européens veulent également s’assurer que cette (importante) fusion n’engendre pas de concurrence déloyale.

L’UE interroge la concurrence

Selon les informations rapportées par le Financial Times, les régulateurs européens a décidé de mener l’enquête auprès des concurrents de Google et Fitbit pour déterminer si la fusion entre les deux entreprises pourrait « nuire à la concurrence » ou bien « désavantager les autres applications de suivi du fitness dans le Play Store de Google ».

Pour ce faire, les concurrents ont été invités à répondre à un questionnaire d’une soixantaine de pages concernant l’utilisation des données de santé par Google ou encore l’impact de ce rachat sur les autres fabricants d’applications fitness et montres connectées.

Confidentialité et sécurité avant tout

Alors que l’UE a jusqu’au 20 juillet prochain pour se décider si elle est pour ou contre le rachat, Google a, de son côté, tenu à se faire rassurant. Le géant du Net a assuré que « les données Fitbit sur la santé et le bien-être ne seront pas utilisées pour les publicités Google ». « […] la confidentialité et la sécurité sont primordiales », a-t-il aussi affirmé. « Lorsque vous utilisez nos produits, vous faites confiance à Google pour vos informations. Nous comprenons que c’est une grande responsabilité et nous travaillons dur pour protéger vos informations, vous mettre en contrôle et vous donner de la transparence sur vos données. »

Google a indiqué la mise en place d’une totale transparence sur le type de données collectées. Il est également précisé que les utilisateurs de montres et trackers Fitbit seront parfaitement libres de « consulter, déplacer ou supprimer leurs données ».

En attendant le 20 juillet, toute cette affaire est à suivre de très près.

