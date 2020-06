Google et Carrefour ont décidé de faire équipe pour nous faciliter la vie. Le 16 juin 2020, le duo a annoncé le lancement d’un service de courses par assistance vocal en France. Les clients de Carrefour peuvent désormais faire leur course à la voix via Google Assistant.

Un nouveau service pratique et novateur

Ce tout nouveau service lancé par Google et Carrefour permet aux utilisateurs de Google Assistant de faire leur shopping nourriture et produits ménagers par la voix. Ils n’auront qu’à dicter leur liste de courses après avoir démarré le processus avec « Ok Google, je veux faire mes courses. » L’assistant intelligent, connecté à l’inventaire e-commerce de Carrefour, se chargera d’intégrer directement les produits dans un panier d’achats au nom de l’utilisateur sur Carrefour.fr.

Une grande première pour Google et Carrefour

Le service se caractérise par un processus d’achat innovant qui se fait entièrement en ligne via la voix : outre la liste de courses, le paiement et la détermination du mode de livraison se font également par dialogue avec l’assistant vocal.

Bien que le shopping en ligne via assistant vocal ne soit pas nouveau, ce partenariat entre Google et Carrefour est une « première mondiale. » Le duo propose une toute nouvelle expérience e-commerce où tout peut se faire vocalement. Les utilisateurs peuvent utiliser le service depuis leur smartphone ainsi que tout autre terminal intégrant Google Assistant.

Pour des courses encore plus rapides, l’assistant personnel peut proposer une liste automatiquement élaborée en se basant sur les habitudes de recherches et les commandes précédemment effectuées par l’utilisateur. Ce dernier pourra ensuite la modifier à sa guise avant de la valider. Pour ceux qui s’inquiètent pour leurs données personnelles, Carrefour a assuré qu’elles « ne seront utilisées que pour permettre au service de fonctionner » et non pour le ciblage publicitaire.

Sur papier, le service proposé par Google et Carrefour a vraiment tout pour plaire, surtout en cette période de confinement où les gens sont invités à rester à la maison. Il reste à voir si les clients de l’hypermarché et les utilisateurs de Google Assistant seront séduits.

