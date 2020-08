Google est de nouveau au cœur d’une affaire de collecte de données : cette fois-ci, ce sont les applications rivales du géant du Net qui sont concernées. En effet selon un rapport publié ce juillet par The Information, Google utiliserait un programme interne baptisé « Android Lockbox » pour espionner les applis et services Android concurrents. La firme de Mountain View se servirait ensuite des données collectées pour assurer le développement et le perfectionnement de ses propres applications.

Si l’on en croit The Information, le programme « Android Lockbox » permettrait aux employés de Google d’accéder aux données sur les habitudes des propriétaires de Smartphone lorsqu’ils utilisent des applications et services populaires concurrents. Le programme permet ainsi à Google d’accéder à des informations et données « sensibles » sur les applis, telles que leurs fréquences et leurs durées d’utilisation par exemple.

Le programme servirait principalement à espionner les applications rivales de Gmail, mais aussi pour garder un œil sur la fréquence et la durée d’utilisation de Facebook et Instagram. Google utiliserait également les données récoltées pour créer, perfectionner et lancer ses propres applications. The Information le soupçonne notamment d’avoir utilisé Android Lockbox pour planifier le lancement de « Shorts », son appli concurrente de TikTok.

Ces révélations tombent vraiment très mal pour Google dont les activités sont actuellement soumises à une enquête antitrust aux Etats-Unis. Le géant du Net est en effet accusé de pratiques commerciales déloyales sur Android : ses détracteurs lui reprochent de mettre davantage ses applications et services en avant au détriment des concurrents.

Pour éviter davantage de polémiques à son sujet, Google a tenu à se défendre : la firme de Mountain View a admis avoir accès aux données d’utilisation de ses applications concurrentes sur Android. Elle a toutefois affirmé que les données en question étaient publiques et que les autres développeurs peuvent aussi y accéder. « L’API des données d’utilisation des applications Android est utilisée par les développeurs Google et Android autorisés par les OEM ou les utilisateurs d’Android à accéder aux données de base sur l’utilisation des applications, telles que la fréquence d’ouverture des applications, afin d’analyser et d’améliorer les services », a indiqué un porte-parole dans un échange de mail avec The Verge.

