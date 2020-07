Uber continue son petit bout de chemin dans sa conquête du marché américain des plats à emporter. Lundi 6 juillet 2020, Uber Technologies a annoncé son intention de racheter Postmates Inc, une société qui possède une application de livraison de nourriture.

Plus de deux milliards d’euros !

Dans un communiqué officiel, Uber a indiqué avoir conclu un accord concernant le rachat de l’application Postmates pour la coquette somme de 2,65 milliards de dollars, soit 2,35 milliards d’euros. Le leader du VTC a précisé que toute l’opération se fera en actions.

À noter que l’accord en question nécessite encore le feu vert des autorités de tutelle avant de pouvoir être finalisé, et ce, même si les conseils d’administration des deux entreprises ont déjà donné leur approbation. Si tout se passe bien, tout devrait être OK en 2021.

Une très bonne affaire pour Uber

Dans son communiqué, Uber a indiqué qu’il avait l’intention de « maintenir l’application Postmates destinée aux consommateurs en cours d’exécution séparément, soutenue par un réseau de marchands et de livraison plus efficace et combiné ».

Le leader des VTC compte ainsi conserver la même clientèle de Postmates avant son rachat, ainsi que les zones géographiques desservies par l’application. Le but est de compléter les services proposés par Uber Eats en proposant non seulement des repas, mais aussi « des produits alimentaires, de première nécessité et d’autres biens. »

En rejoignant la famille Uber, Postmates devrait ainsi permettre à la société de booster son chiffre d’affaires dans le domaine de la livraison de nourriture. Comme l’explique le PDG Dara Khosrowhshahi, grâce à ce rachat, l’entreprise devrait pouvoir contrôler environ 30 % des services de livraison de denrées alimentaires aux États-Unis. Elle se placera ainsi en tant que numéro 2 dans le secteur, juste après DoorDash qui monopolise 45 % du marché.

