Comment les VPN permettent de débloquer des contenus sur internet

Les VPN sont des logiciels qui permettent de faire une série de choses sur internet. Outre l'anonymat et la sécurité en ligne, ils permettent aussi de débloquer un certain nombre de services.

Aujourd’hui, on retrouve de plus en plus de blocages opérés par les sites internet. Heureusement, les internautes ont trouvé un moyen sûr et efficace de débloquer tous les contenus web : le VPN (Virtual Private Network). Ces derniers permettent de se déporter virtuellement dans des pays où il n’y a pas de censure, ce qui permet alors d’accéder à tous ses programmes préférés, sans restriction.

En utilisant un tel logiciel sur vos appareils (ordinateurs, tablettes et smartphones), la censure numérique et les interdictions d’accès disparaîtront en quelques clics, et tout sera accessible sans limite. Comment ? C’est justement ce que nous allons voir dans cet article.

Le chiffrement des données

Les logiciels de VPN sont connus pour garantir des niveaux de sécurité élevés aux internautes. Cette protection est dû, en partie, au chiffrement mis en place par les serveurs VPN. Une fois votre trafic chiffré, vos données sont sécurisées puisque personne n’est en mesure de déchiffrer vos activités en ligne.

Ainsi, votre Fournisseur d’Accès à Internet ne peut voir ce que vous ne faites ni à quel site vous souhaitez accéder. Vous devenez donc anonyme sur internet, et cela vous offre une liberté maximale lorsque vous êtes sur internet. De cette façon, dès lors que votre VPN est activé, votre opérateur Wi-Fi est dans l’incapacité de vous interdire quelconque accès. De nombreux sites web initialement bloqués deviennent alors accessibles.

Par exemple, il est possible de débloquer Sci-Hub, un site inaccessible en France, à l’aide d’un VPN. Il s’agit d’un site qui recense des archives de recherches médicales. Si la France a interdit son accès car ce contenu bénéficie de droits d’auteurs, d’autres pays laissent l’accès à ce dernier. Ils jugent que c’est pour faire avancer la science, et que c’est bénéfique de partager de telles informations.

Sur le même principe, vous pourrez également contourner les blocages internet que l’on peut trouver dans les universités ou sur les lieux de travail. C’est souvent le cas des réseaux sociaux et des sites de e-commerce. Ainsi, vous pouvez naviguer sur internet sans aucune limite, même si vous êtes sur un réseau bloqué. Les grands noms du secteur sont ExpressVPN, CyberGhost, NordVPN, PIA ou Surfshark.

Le changement d’IP et de localisation

Les applications VPN sont aussi d’une grande efficacité pour débloquer les contenus géo-bloqués. Il s’agit des sites internet qui restreignent leur accès selon une ou plusieurs zones géographiques. Ainsi, les autorisations d’accès et les blocages diffèrent selon le pays de l’internaute.

Heureusement, les VPN ont la capacité de lever ces barrières géographiques de manière très simple. Les fournisseurs de VPN de qualité possèdent un réseau de serveurs étendu dans le monde entier. Dès qu’un utilisateur s’y connecte, le serveur modifie immédiatement son adresse IP source et, de ce fait, sa localisation réelle. L’IP et l’emplacement de l’utilisateur sont alors remplacés par ceux du serveur VPN.

C’est grâce aux changements d’IP et de positions géographiques que les logiciels de Virtual Private Network peuvent contourner les géo-blocages. Par exemple, en sélectionnant un serveur situé aux États-Unis, une adresse IP américaine vous sera attribuée. Pour le réseau internet, vous serez donc situé aux États-Unis – bien qu’il s’agisse d’un emplacement virtuel. Vous pourrez alors accéder à tous les contenus américains dont les services de streaming et la librairie US de Netflix.

C’est également très utile lors de voyages à l’étranger pour ne pas être privé de vos contenus locaux (chaînes de télévision, sites favoris, etc). Dans certains pays, le VPN est utilisé pour la censure gouvernementale. C’est par exemple le cas de la Chine où les VPN sont devenus monnaie courante. Attention, il faut obligatoirement installer le logiciel avant de partir, car son site n’est plus accessible lorsque vous êtes là-bas.

Rassurez-vous, même si tout cela vous semble abstrait, les applications de VPN sont très faciles à utiliser. Sur l’interface on retrouve les commandes principales, à savoir le bouton de connexion et la liste de pays. Vous pourrez ensuite débloquer de façon très simple tous les sites bloqués dans votre région.