Amazon se préoccupe de votre bien-être avec Halo

Amazon a annoncé récemment le lancement d’une application qu’elle appelle Amazon Halo. Comme ses concurrents Apple Watch et FitBit, appartenant à Google, Halo mesure des éléments comme l’activité, le sommeil et d’autres paramètres de santé. Cependant, elle fait bien plus.

Monitoring de la graisse corporelle et de l’état émotionnel

Selon Amazon, son application peut mesurer le pourcentage de votre graisse corporelle uniquement grâce à des photos. En utilisant les selfies du corps entier que vous lui soumettez, Halo est capable de créer un “modèle corporel 3D” qu’il recommande de refaire toutes les deux semaines. Cette mesure vous indiquera également l’état de votre graisse corporelle par rapport à d’autres personnes de votre sexe et de votre âge selon la “littérature médicale”. Vous pouvez en plus “visualiser” ce à quoi vous ressembleriez avec plus ou moins de graisse corporelle.

La deuxième particularité de Halo est qu’elle mesure le ton de votre voix pour vous aider dans vos interactions avec les autres. En créant un “profil vocal”, Halo peut vous reconnaître quand vous parlez. Ensuite, l’application prélèvera tout au long de la journée de courts échantillons de votre discours pour en analyser les caractéristiques acoustiques. Grâce à cela, Halo vous montre votre état émotionnel dans vos relations sociales. Vous pouvez également choisir une “analyse de tonalité continue” pour une conversation de 30 minutes maximum.

Halo mesure également d’autres points comme la température de votre peau, vos mouvements et votre rythme cardiaque. A ce titre, le principal argument d’Amazon est qu’une meilleure compréhension de votre santé vous permet de l’améliorer.

La vie privée sur la balance

Amazon insiste sur le fait que Halo respecte la vie privée. Les données seraient en effet cryptées lorsqu’elles circulent entre votre appareil et votre smartphone, et vous pouvez télécharger et supprimer les données stockées par votre Halo à tout moment.

En outre, la société affirme que les données les plus sensibles (comme vos enregistrements vocaux) ne quittent jamais votre appareil et sont effacées immédiatement après leur traitement. De même, les images du Body Scan sont censées être supprimées du nuage d’Amazon après leur traitement, et ne sont accessibles qu’en direct sur votre appareil.

Amazon a fait des percées dans le secteur de la santé depuis un certain temps. Elle analyse et stocke déjà des données sur la santé pour les hôpitaux par exemple. Quoiqu’il en soit, la politique de confidentialité de Halo ne précise pas clairement ce qu’elle fera des données collectées.