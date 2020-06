Amazon compte de nombreux gadgets et objets connectés à son actif. Si beaucoup sont considérés comme vraiment pratiques et utiles, certains ont du mal à convaincre les consommateurs. Parmi les produits les moins en vue de la multinationale, on peut citer la Dash Wand, un scanner de code-barres portable dont Amazon a décidé d’arrêter la fabrication et la commercialisation à compter du mois prochain.

Un gadget qui a fait son temps

L’Amazon Dash Wand a été lancé il y a sept ans dans le but de faciliter le processus d’achat sur la plateforme d’e-commerce. Sur papier, le gadget avait vraiment tout pour plaire : les utilisateurs n’avaient en effet qu’à scanner le code-barre d’un produit pour l’ajouter immédiatement dans leur panier Amazon. La baguette leur permettait également de profiter de quelques fonctionnalités d’Alexa et passer des commandes simplement par la voix.

Oui, mais voilà, avec l’avènement des enceintes connectées qui proposent aujourd’hui des fonctionnalités d’achat innovantes (par la voix via Alexa), la Dash Wand est devenue obsolète… d’où la décision d’Amazon de tout arrêter, signant par la même occasion la fin de sa gamme de gadgets connectés Dash, dont la Wand faisait partie des derniers représentants.

Amazon va tout arrêter dès juillet

Selon les informations rapportées par le site AFTVnews, Amazon a envoyé un mail à tous ceux qui possèdent une Dash Wand que cette dernière allait bientôt tirer sa révérence. Le mail prévenait également les utilisateurs que la baguette connectée cesserait de fonctionner complètement à compter du 21 juillet 2020, soit exactement dans un mois.

Ceux qui souhaitent se défaire de leur gadget désormais inutile sont invités à contacter le programme de recyclage du géant américain. Le mail donne rendez-vous sur le site officiel d’Amazon pour tous ceux qui souhaitent découvrir plus de détails sur les démarches à suivre pour renvoyer leur Dash Wand à son fabricant.

