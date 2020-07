Amazon passe à la vitesse supérieure avec Alexa qui va s’inviter encore plus intimement dans votre Smartphone. Aux dernières nouvelles, le géant américain travaille en effet sur une nouvelle fonctionnalité pour son assistant intelligent : il sera bientôt possible d’utiliser Alexa pour lancer des applications iOS ou Android par commandes vocales.

Alexa s’invite chez les apps iOS et Android

Ce mercredi 22 juillet, Amazon a annoncé le lancement d’une version test d’« Alexa for Apps », une toute nouvelle fonctionnalité qui permet à son assistant vocal numérique de s’imposer davantage dans les écosystèmes iOS et Android. Dans un communiqué officiel, Amazon a expliqué que cette fonctionnalité test permet aux utilisateurs d’Alexa d’utiliser les commandes vocales de cette dernière pour ouvrir une application spécifique sur leur Smartphone, mais aussi pour y faire des recherches ou encore afficher le résultat sur l’écran.

Dans son communiqué, le géant américain a donné plus de détails sur son nouveau projet : « avec Alexa for Apps comme skill maison, les clients qui passent leurs demandes via l’application Alexa […] peuvent utiliser leur voix pour interagir avec les applications mobiles. Parmi les utilisations les intéressantes, la voix pour rechercher et visualiser rapidement des informations et accéder à certaines fonctionnalités dans une application. »

Une initiative pour rattraper la concurrence

À première vue, Alexa n’a rien à envier à Siri (Apple) et Google Assistance (Google)… si ce n’est que ces derniers ont les écosystèmes iOS et Android en plus. Amazon avait bien tenté de lancer sa propre gamme de flagships il y a quelques années, mais sans succès. Aujourd’hui, le géant américain a décidé d’adopter une toute autre approche pour que son assistant intelligent puisse également se faire une place dans les Smartphones, Apple comme Android.

Reste à voir si Alexa for Apps saura tenir ses promesses et convaincre ceux qui utilisent déjà l’assistant vocal numérique d’Amazon en tant que service domotique à la maison.

