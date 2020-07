Depuis qu’il est privé des services de Google, Huawei multiplie les initiatives pour affirmer son indépendance technologique vis-à-vis des entreprises américaines qui le fournissent en logiciels et composants électroniques.

Cela fait deux ans que la firme chinoise fabrique ses propres puces pour Smartphones. Mais dernièrement, Huawei a décidé d’aller encore plus loin, cette fois-ci en lançant sur le marché chinois un ordinateur équipé d’une puce ARM qu’il a fabriqué lui-même.

Un ordinateur avec une puce 100 % made by Huawei

Début juillet, le site Tom’s Hardware a repéré une vidéo postée par une vloggeuse chinoise dans laquelle elle présente un PC Huawei dont les composants et l’OS sont 100 % made in China. Elle a notamment dévoilé que l’ordinateur embarque une puce Kunpeng 920, une variante du processeur v8 HiMilicon Kunpeng 920 ARM de 7 nm signée Huawei. La YouTubeuse a expliqué qu’il s’agit d’un processeur à huit cœurs et huit threads à 2,6 GHz, précisant aussi qu’il est soudé à une carte mère également fabriquée par la firme chinoise.

Pour ce qui est des autres configurations de ce nouvel ordinateur Huawei, la vloggeuse a annoncé 16 Go de RAM, une alimentation de 200 W, auxquels s’ajoutent un disque dur SATA de 256 Go et une puce graphique Radeon RX550.

Des performances qui restent encore modestes

Si les efforts de Huawei pour fabriquer lui-même les composants de ses ordinateurs sont plus que louables, des efforts restent encore à faire pour ce qui est des performances du système d’exploitation de son PC doté d’une puce Kunpeng 920 : il s’agit du système d’exploitation Unity ou UOS qui n’est pas encore totalement opérationnel, en faisant notamment l’impasse sur plusieurs applications étrangères pratiques. L’OS dispose d’ailleurs de son propre magasin d’application qui s’avère être payant (il faudrait dans les 100 euros pour y accéder).

La vloggeuse chinoise a également parlé de mauvaises performances d’encodage qui ralentissent la lecture vidéo de l’ordinateur Huawei. Elle a également estimé qu’avec de pareilles performances, le PC ne permettrait d’effectuer que des travaux de bureaux légers.

Enfin pour ce qui est du prix de l’ordinateur, la vloggeuse a indiqué avoir déboursé dans les 950 euros pour s’en procurer un. En tout cas, rien n’indique que Huawei prévoit de commercialiser l’appareil hors des frontières chinoises, ce qui est une bonne initiative quand on sait que ce prix reste cher au vu des performances du PC.

