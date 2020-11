Morphea2 : fruit d’une collaboration entre Withings et Maliterie, cette lit détecte l’apnée du sommeil

Le capteur Sleep Analyzer de Withings s’intègre dans le sommier de Maliterie pour donner le Morphea2, un lit connecté qui est capable de mesurer la qualité de votre sommeil et même de détecter les apnées du sommeil.

Lorsqu’on évoque la mesure de la qualité du sommeil, on pense généralement aux montres connectées. Des produits comme l’Apple Watch incluent des fonctionnalités pour connaitre la durée du sommeil. Et la montre ScanWatch de Withings a même une fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil. Mais si vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil, mais que vous ne voulez pas porter de montre ou de bracelet quand vous êtes au lit, Withings propose aussi le Sleep Analyzer.

Il s’agit d’un tapis connecté à mettre sous le matelas et qui inclut des capteurs permettant de mesurer la qualité du sommeil. « En fonction de vos mouvements, de votre fréquence respiratoire et de votre fréquence cardiaque, Sleep Analyzer étudie vos phases de sommeil : sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal », explique Withings. Cet objet connecté se connecte à une application mobile via Wifi et permet même d’être alerté en cas d’apnée du sommeil. Withings assure que cette détection est de grade médical. Le capteur est également capable de mesurer la fréquence cardiaque pendant le sommeil, ainsi que les ronflements (les épisodes et la durée globale).

Un lit connecté grâce à une collaboration entre Withings et Maliterie

Grâce à une collaboration avec Withings, Maliterie est en mesure de proposer une nouvelle génération de lits connectés, le Morphea2. Il va bien plus loin qu’un lit Emma Select, du nom de la DNVB qui planche sur ces nouveaux couchages ultra-performants. Sur cette literie, deux capteurs Sleep Analyzer sont intégrés au sommier. Cette intégration au sommier est une innovation importante par rapport à la première génération, le modèle [email protected] Pourquoi ? D’après les explications de Maliterie, cela « laisse la possibilité au consommateur de choisir son propre confort du matelas parmi une large gamme ».

« Les capteurs ont un emplacement de base pour les morphologies standard, mais ils peuvent être repositionnés pour s’adapter à tous les profils de dormeurs (sportifs, personne dormant seule…). Les capteurs « Sleep Analyzer » sont fabriqués pour être ergonomiques et transparents pour l’utilisateur. En effet, il n’y a aucune gêne au toucher et le câblage est invisible pour les capteurs, son alimentation et les ports USB », indique également l’entreprise.

En substance, grâce à cette collaboration, le capteur de Withings profite d’un lit conçu sur-mesure pour l’utilisation de ses fonctionnalités intelligentes. Pour l’utilisateur, cela ne change absolument rien. Au niveau des règles d’entretien du matelas, il n’y a aucune particularité.