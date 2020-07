C’est bientôt la fin pour le Philips Hue Bridge v1 ! En effet, trois mois après que Philips ait annoncé l’abandon de son pont Hue de première génération, ce dernier fait une croix sur une fonctionnalité pourtant pratique : le contrôle vocal via Google Assistant.

Bye bye Google Assistant

Depuis que Philips a arrêté la mise à jour de son Hue Bridge v1, non seulement ce dernier n’a plus droit aux nouveaux services et fonctionnalités domotiques de la marque, mais il doit également dire adieu aux anciens. Ainsi, après la connectivité internet, c’est Google Assistant qui quitte le navire. L’application Hue Bridge v1 n’est plus compatible avec l’assistant intelligent de Google depuis le 22 juin dernier.

Ceux qui utilisent le pont de première génération ne peuvent donc plus le synchroniser avec Google Assistant et profiter de la fonctionnalité de contrôle vocal via Google Assistant pour allumer, éteindre ou bien changer la couleur d’une ampoule.

Un pont qui a fait son temps

Il ne s’agit pas d’une rupture brutale pour ceux qui utilisent Google Assistant sur leur pont Hue Bridge v1. Plusieurs jours avant que l’abandon de la fonctionnalité, Google a en effet envoyé de nombreux rappels aux utilisateurs pour les prévenir de la situation et les tenir en courant de la date qui signe l’arrêt définitif de ses services sur le pont de première génération de la gamme d’éclairage domotique Philips Hue.

Depuis le 22 juin, seuls les utilisateurs d’Alexa, l’assistant intelligent d’Amazon, peuvent profiter des fonctionnalités de commande vocale du pont Hue Bridge v1… mais il faut s’attendre à ce que le service tire également sa révérence dans un futur proche.

Philips invite d’ailleurs les utilisateurs à se tourner vers son pont Hue Bridge v2 qu’il promet « à l’épreuve du futur », avec toutes les fonctionnalités pratiques et indispensables pour gérer et contrôler facilement l’éclairage à la maison ou au bureau.

