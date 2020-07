Fitbit Charge 4 : une mise à jour vient de débarquer

Généralement, le souci avec les smartwatches c’est l’autonomie. Cela ne permet pas de faire des suivis corrects des activités physiques surtout. Fitbit Charge 4, grâce à cette nouvelle mise à jour, propose une solution qui pourrait être efficace : suivi automatique du sommeil et un suivi pointilleux des exercices.

Vous vous êtes bien reposé ! Alors place aux exercices physiques

Désormais vous n’aurez plus à porter votre Fitbit H24. Selon une information relayée par The Verge, l’équipe de 9to5 de Google rapporte qu’une mise à jour débarque sur Fitbit Charge 4 avec deux nouvelles fonctionnalités. Le but est d’optimiser les sommeils et d’encourager les utilisateurs à faire plus d’exercices physiques.

Ainsi, la fonction Smart Wake fixe automatiquement les alarmes selon le moment où l’utilisateur se sentirait bien reposé, et non selon une heure définie. Un aspect qui aiderait à commencer chaque journée du bon pied.

Vers une sauvegarde de la batterie

L’autre nouveauté concerne le Dynamic GPS. Cette fonctionnalité permet au smartwatch de basculer au positionnement du smartphone quand celui-ci se trouve à proximité, au lieu d’utiliser le réseau. Cela permettrait d’économiser de la batterie. Sur la pratique, l’utilisateur n’aura pas à se soucier de la perte de puissance de son tracker si bien sûr les dernières activités physiques ont été bien suivies.

Le Fitbit Charge 4 ne peut pas faire appel à son propre GPS au-delà de 5 heures d’utilisation, sans passer par la case chargement. Malgré tout, vous pourrez continuer vos exercices même sans vous connecter. Cette nouvelle mise à jour est disponible de suite pour les utilisateurs de Charge 4. Qu’on se le dise, les deux arguments liés aux deux nouvelles fonctionnalités ne vous convaincront certainement pas à acheter le Fitbit Charge 4. En revanche, la concurrence n’offrira sans doute pas un meilleur tracker que celui-ci, la plupart des smartwatches demandant des charges fréquentes.

Pour résumer, les deux fonctionnalités offertes par la nouvelle mise à jour de Charge 4 sonnent intéressantes sur le papier. Il reste pour les utilisateurs de vérifier son efficacité sur la pratique.

Source : Engadget