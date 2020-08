La smartwatch d’Honor : sortie imminente

Honor lancera une nouvelle smartwatch lors du salon technologique de l’IFA à Berlin en septembre, selon une source interne chez Honor.

Smartwatch pour une utilisation en plein air

Honor décrit le nouveau modèle comme “une nouvelle montre avec des fonctions sportives de plein air”, et les grandes lignes du design lui donnent également un aspect robuste. Le boîtier sera fait d’un matériau dur comme le diamant, ce qui pourrait indiquer qu’il sera en acier inoxydable couplé à un revêtement de carbone semblable au diamant. Souvent utilisés dans l’horlogerie, ces revêtements offrent une résistance aux rayures et améliorent également le style.

La nouvelle montre sera dotée de diverses fonctionnalités, comme une boussole, un capteur de fréquence cardiaque et un baromètre, entre autres. Ces caractéristiques permettront à la montre d’extérieur d’Honor de rester conforme à ce que l’on attend aujourd’hui des montres similaires équipées d’un WearOS. La montre sera également équipée de fonctions d’intelligence artificielle (I.A.). La mention “A.I. Brain Energy” laisse suggérer, quant à elle, une technologie pour prolonger la durée de vie de la pile.

Côté design, les images promotionnelles montrent une très nette différence par rapport à la MagicWatch 2. La nouvelle montre Honor aura apparemment une lunette en acier inoxydable fortement texturée. Combiné avec le contour, elle nous rappelle quelque peu d’autres montres du même acabit, comme la Ticwatch S2, la Casio Pro Trek WSD-F30, la Suunto 7, ou encore la T-Rex d’Amazfit. Cela donne une idée de la compétition à laquelle Honor fera face.

Ça vaut le détour

Les montres intelligentes d’Honor ont impressionné par le passé, et leur prix est souvent raisonnable par rapport à celui de la concurrence. Elles n’utilisent pas WearOS de Google, mais la propre plateforme logicielle de l’entreprise. Elles sont aussi beaucoup plus économes en énergie, et leur autonomie peut atteindre deux semaines avant d’avoir besoin d’être rechargées.

Honor dévoilera officiellement la nouvelle smartwatch le 4 septembre prochain, durant le deuxième jour du salon IFA à Berlin. D’ici là, nous espérons en apprendre davantage à propos de ce smartwatch extérieur d’Honor.