Mauvaise nouvelle pour les fidèles de la marque Bose : l’entreprise américaine a en effet annoncé la fin de son ambitieux projet d’audio en réalité augmentée (AR). Dans un communiqué officiel, Bose a précisé que la fermeture de sa division AR sera définitive.

Bye bye la technologie Bose AR

Il y a deux ans, Bose avait annoncé travailler sur un innovant système qui propose de combiner la réalité augmentée avec le son et non avec des images. Le constructeur avait alors développé et lancé des lunettes de soleil avec écouteurs intégrés qui utilisent la technologie de réalité augmentée pour modifier l’audio en fonction de ce que l’utilisateur regarde.

Si le concept est intéressant, tout ne s’est cependant pas passé comme prévu pour Bose. L’entreprise a en effet dû faire face aux départs (volontaires ou forcés) des employés qui ont travaillé sur le développement de sa technologie de réalité augmentée. Résultat, c’est toute la division Bose AR qui a dû mettre la clé à la porte, et avec, ce sont toutes les applications et les jeux vidéos développés par la division qui vont disparaître du catalogue de Bose.

Un véritable coup dur pour Bose

Ce n’est pas de gaieté de cœur que Bose abandonne son programme AR. L’entreprise a en effet débloqué 50 millions de dollars pour le développement de son système audio de réalité augmentée, mais en vain. Elle ne compte cependant pas se laisser abattre par cet échec. « Ce n’est pas la première fois que notre technologie n’est pas commercialisée comme nous l’avions prévu, mais des composants de celle-ci seront utilisés pour aider les propriétaires de matériel Bose d’une manière différente », a assuré la société dans un communiqué.

Bose n’a pour l’instant pas encore donné de détails sur l’utilisation qu’elle compte faire de la technologie en question. En attendant, la société a indiqué vouloir se concentrer pleinement sur le cœur de ses activités dans le but de se remettre à flots.

Source