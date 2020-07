Fidèle abonné d’un ou plusieurs services de streaming, vous n’avez pas envie que le site garde des traces de ce que vous avez visionnés ? Heureusement, les plateformes de streaming permettent généralement de faire le ménage dans l’historique de visionnage.

Netflix, Amazon Prime Video ou Hulu, voici ce qu’il faut faire pour supprimer votre historique de visionnage et ne laisser aucune trace de votre passage sur la plateforme.

Netflix

Dès que vous êtes connecté sur la plateforme, rendez-vous sur « Votre Compte », puis une fois que vous êtes dans la zone « Mon profil », allez dans « Historique ». Là, vous trouverez la liste de tous les programmes que vous avez visionnés sur le site. Vous trouverez également une croix à côté de chaque vidéo. Vous n’aurez ensuite qu’à cliquer sur la croix de la vidéo que vous souhaitez supprimer de votre historique de visionnage.

Hulu

Sur votre compte Hulu, allez dans la section « Continuer à regarder » sur la page d’accueil. Une fois que la liste des programmes que vous avez regardés s’affiche, il suffit de passer le curseur sur la vignette de la vidéo à effacer. Une icône X va apparaitre et il vous suffit de cliquer dessus pour supprimer la vidéo concernée. Vous recevrez ensuite une demande de confirmation concernant la suppression du programme, et il ne vous restera plus qu’à cliquer sur OK pour effacer définitivement la vidéo de votre historique de visionnage.

Amazon Prime Video

Si votre compte Prime Video comporte plusieurs profils, rendez-vous sur le vôtre. Cliquez sur la petite icône en forme de roue dentée pour accéder aux Paramètres (Settings). Allez ensuite dans Historiques des vidéos regardées (Watch History), puis dans Afficher l’historique des vidéos regardées (View Watch History). Vous serez alors dirigé vers une interface qui vous propose d’exclure les programmes de votre choix ou de les masquer complètement.

Enfin pour ceux qui sont abonnés à Disney+, HBO Max ou encore Apple TV+, ces plateformes encore toutes récentes ne permettent pas encore d’effacer des vidéos dans l’historique de visionnage, juste de faire un peu le ménage. À la place, les trois services proposent des alternatives aux utilisateurs comme la possibilité de créer plusieurs profils depuis le même compte, ou de supprimer manuellement certains titres de sa liste de lecture.

