Bon plan : le VPN CyberGhost dévoile une offre exclusive à moins de 3€

Le VPN CyberGhost a été créé en 2011 et il rassemble désormais plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde. Il faut dire que ce VPN a de quoi séduire. Par l’intermédiaire de son réseau sécurisé, CyberGhost permet à tous les internautes de naviguer sans prendre de risque et de profiter d’internet sans limite.

À l’occasion des French Days, le VPN CyberGhost a décidé de sortir le grand jeu. Nos confrères de Presse-Citron ont réussi à obtenir un deal en or et on compte bien vous en faire profiter.

Profiter de l’offre

Ce que CyberGhost a de plus que les autres VPN

Le VPN CyberGhost est un des pionniers dans le domaine des Virtual Private Network. Au fil des années, il a acquis une grande expertise et propose aujourd’hui un service irréprochable à des tarifs très compétitifs, d’autant plus en ce moment. CyberGhost marque le coup avec un abonnement spécial sur 18 mois à seulement 2,75€ / mois. Le coût total revient à moins de 50€, un montant trois fois moins élevé que les offres équivalentes chez les concurrents.

Grâce à son outil très intuitif et des applications compatibles sur Windows, MacOS, iOS, Android et Linux, le VPN CyberGhost vous accompagne au quotidien. Une fois activé, il crypte tout le trafic entrant et sortant de votre appareil. Ainsi, personne ne pourra avoir accès à votre historique de navigation ni à vos informations personnelles (mots de passe, données bancaires, fichiers téléchargés, …) que vous soyez à votre domicile, au travail, à l’étranger ou connecté sur une borne Wi-Fi publique.

Les internautes apprécient aussi CyberGhost car il lève toutes les barrières géographiques sur internet. Il propose des serveurs dédiés optimisés pour le téléchargement, plusieurs chaînes de télévision et services de streaming comme Netflix US, Hulu, Eurosport, TF1 et d’autres encore. En sélectionnant le serveur de votre choix, le VPN modifiera votre adresse IP et votre localisation virtuelle. En quelques secondes, le contenu local souhaité vous sera accessible.

Comme la plupart d’entre nous ne possédons pas qu’un seul terminal, le VPN CyberGhost autorise également une installation sur sept appareils connectés avec des connexions simultanées.

Le VPN se démarque une fois de plus de ses concurrents en proposant une garantie de remboursement étendue à 45 jours pour ses nouveaux clients (ça fonctionne même avec cette promotion). Si le VPN ne répond pas à vos besoins, le support client CyberGhost se chargera de vous rembourser intégralement votre achat.

L’offre de CyberGhost à 2,75€ / mois pendant 18 mois est unique et elle ne dure que quelques jours, profitez-en vite !

Profiter de l’offre