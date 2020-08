Bon plan : CyberGhost VPN dévoile une offre spéciale irrésistible

Le VPN CyberGhost vient d'annoncer une offre éclair. Si vous voulez vous protéger sur internet, c'est maintenant qu'il faut en profiter.

Vous êtes en quête d’un bon VPN pour vous protéger sur internet ? CyberGhost, l’un des plus premium et reconnu, offre un deal spécial ce mardi soir. Il vous permettra de faire une économie gigantesque sur son abonnement classique. Cela vous reviendra à 2,75€ par mois sur 18 mois, soit moins de 50€ au total. Pour éviter tout risque d’être espionné sur internet, ce VPN apportera une couverture idéale.

Pour découvrir le VPN CyberGhost, c’est par ici :

Profiter de l’offre CyberGhost

Pourquoi choisir CyberGhost ?

CyberGhost VPN se place dans l’élite mondiale en matière de cybersécurité. Le logiciel recense plus de 30 millions d’utilisateurs et se place aux coudes à coudes avec ExpressVPN sur le créneau premium. Cela dit, ce dernier est nettement plus cher que CyberGhost, vous avez donc tout intérêt à aller vers celui-ci. Au niveau de la solution technique, CyberGhost est également un poil devant.

En l’occurrence, il possède un réseau de 6 000 serveurs (points de connexion) dans 89 pays. Cela implique que ses utilisateurs peuvent choisir de se connecter sur l’un de ces 6 000 serveurs pour modifier leur adresse IP. Ils deviendront totalement anonymes, et ce serveur sera une protection pour les utilisateurs. CyberGhost ne stocke aucune donnée, personne ne peut donc savoir ce que vous faites. Même pas votre FAI.

Attention, le VPN ne suffit pas juste sur un ordinateur : il faut aussi protéger son téléphone et ses tablettes. Heureusement, CyberGhost offre une solution complète qui est compatible avec tous les appareils électroniques. Mieux encore, en souscrivant à son offre, vous avez le droit de l’installer sur 7 appareils. Vous pouvez donc facilement protéger plusieurs personnes de votre famille.

C’est particulièrement crucial lorsque vous voyagez, et que vous êtes amenés à utiliser des Wi-Fi publiques et non sécurisés. Avec ce VPN, vous êtes immédiatement en sécurité, même si vous vous connectez dans une gare. C’est un bon moyen d’éviter tout risque de se faire pirater. Toutes vos données son chiffrées (AES 256 bits), personne ne sera capable de lire vos informations.

Enfin, les VPN sont aussi très utilisés pour accéder à des services limités dans certains pays. Par exemple, avec un abonnement à Netflix France, vous aurez juste accès au catalogue français. Si maintenant vous utilisez un VPN comme CyberGhost et que vous vous connectez aux États-Unis, le catalogue Netflix sera… américain. Depuis votre maison en France, vous accédez alors à une quantité infinie de contenus, non disponibles en France.

Pour tout découvrir sur CyberGhost, c’est ici :

Profiter de l’offre

Quel prix pour CyberGhost ?

Par défaut, il faut compter quasiment 10€ par mois pour l’abonnement à CyberGhost VPN. En ce moment, il y a une offre spéciale qui fait tomber le prix à seulement 2,75€ par mois. Vous faites une économie de 77% par rapport à l’abonnement de base, ce qui est assez dingue. C’est d’autant plus surprenant que le géant de la cybersécurité est très premium. Il n’est pas habitué à ce genre de bons plans.

Pour obtenir le tarif avantageux de 2,75€ par mois, il faudra souscrire au forfait sur 18 mois. Cela inclut 12 mois d’abonnement payant et 6 mois offerts. Au final, cela revient donc à 49,50€ sur 18 mois, ce qui est assez faible compte tenu de la sécurité que ça apporte. Sachez aussi que les 45 premiers mois sont “satisfait ou remboursé”. Vous pouvez donc vous faire rembourser en toute simplicité, en utilisant le chat en ligne.