Bon plan : le forfait illimité 80 Go de RED by SFR est en baisse

RED by SFR créé la surprise en ce vendredi avec une nouvelle formule pour son forfait mobile. Si vous avez besoin de data, vous serez servis !

Avec Sosh, B&YOU et Free Mobile, RED by SFR est un acteur incontournable sur le forfait mobile sans engagement. La filiale du groupe SFR se positionne depuis 2012 sur ce terrain avec des offres à bas coût. Aujourd’hui, elle vient d’annoncer une révision de son offre. Cette dernière évolue légèrement pour proposer un meilleur deal aux futurs clients.

Le forfait revient à 14€ au lieu de 17€

Si vous changez d’opérateur pour venir chez RED by SFR, vous pouvez alors bénéficier d’un forfait avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de data en France et 10 Go dans l’Union Européenne pour 14€ par mois. En plus de ça, vous pouvez ensuite souscrire à des options (facultatives) qui vous permettent d’avoir encore davantage de data. Par exemple, pour 100 Go de data, il faudra rajouter 3€ par mois. Pour de la data à l’étranger, vous pouvez payer 5€ de plus et avoir 15 Go dans une zone géographique étendue.

Découvrir l’offre RED by SFR

Libre à chacun de souscrire ou non à des options chez RED by SFR. Ce forfait mobile se démarque par sa souplesse à tous les niveaux, y compris en matière d’engagement. L’opérateur ne demande pas à ses clients de s’engager sur la durée, ce qui leur permet de rester libre dès le début. Ils peuvent donc résilier s’ils ne sont plus satisfaits, ou s’ils ont trouvé mieux ailleurs.

Si RED by SFR a longtemps offert des forfaits avec un prix valable à vie, ça n’est désormais plus le cas. Cela dit, l’opérateur prend des pincettes et précise que son “tarif ne double pas au bout d’un an”. Il lance ici une pic à ses concurrents traditionnels, qui sont généralement assez forts à faire grimper les prix après 12 mois. Cela dit, ils le précisent explicitement dès le début, les clients sont prévenus.

Une box internet très populaire

Si RED by SFR est très connu pour son forfait mobile, il l’est tout autant pour sa RED Box. Là encore, l’opérateur a réussi à dépoussiérer l’industrie avec une offre plus transparente et plus souple. Si la box internet fait peur à beaucoup d’entre vous, c’est un produit simple que les FAI ont volontairement complexifié. Avec des offres fixes qui sont difficiles à lire, les clients ont du mal à s’en sortir.

Chez RED by SFR, tout est plus simple. D’abord, cette box est sans engagement – comme le forfait mobile. Les clients peuvent donc résilier même pendant la première année, ce qui n’est pas le cas chez Orange, SFR ou Bouygues Telecom. Ensuite, le produit est bien plus compétitif au niveau du prix : la fibre avec le haut débit (1 giga par seconde en téléchargement) et les appels illimités est à 23€ par mois – au lieu de 36.

Au final, vous êtes gagnants sur toute la ligne. Par ailleurs, RED by SFR vous rembourse jusqu’à 100€ de frais de résiliation si vous quittez un concurrent. Vous pouvez donc faire le switch sans avoir à payer quoi que ce soit. Attention, que ce soit la box ou le forfait mobile, ces deux offres sont valables uniquement jusqu’au 20 juillet. Il faut donc être rapide : il est fort probable que le deal se dégrade après cette date-là. En général, la fin du mois de juillet et le début du mois d’août sont vraiment très calmes, il n’y aura guère de vraie promotion.

Pour découvrir toutes les offres, c’est par ici :

Découvrir l’offre RED by SFR