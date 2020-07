La PlayStation 5 débarque bientôt sur le marché ! Alors que Sony s’amuse à distiller les infos au compte-goutte concernant sa prochaine console de jeux vidéo, cette dernière a récemment fait l’objet de fuites concernant son prix et la date des précommandes.

Les précommandes sont imminentes

C’est sur Twitter que les rumeurs ont été lancées concernant la date de précommande de la PS5 : eh bien si l’on croit le leaker Roberto Serrano, les fans n’auront pas attendre longtemps, car la nouvelle console de Sony devrait être disponible en précommande d’ici peu !

Le tweet de Serrano indique en effet que la multinationale japonaise prévoirait de présenter officiellement sa PlayStation 5 le 13 juillet prochain. A compter de cette date, les précommandes seront également ouvertes sur le site de Sony, mais aussi auprès de nombreuses enseignes en ligne telles qu’Amazon, Fnac ou encore Micromaniac.

Disponible au même prix que la PS4

Pour ce qui est du prix de la PS5, il ne serait pas aussi élevé que ce que beaucoup avaient prévu. En effet si l’on en croit les récentes fuites, Sony aurait décidé de commercialiser sa nouvelle console au même prix que la PlayStation 4 : ainsi, la PS5 Digital Edition pourrait être lancée au prix de 399 euros, tandis que la PS5 avec lecteur serait proposée au prix de 499 euros. Les premières livraisons sont prévues pour le 20 novembre prochain.

Tout ce que l’on sait sur la PS5

Le mois dernier, Sony avait organisé un évènement en ligne durant lequel la multinationale a levé le voile sur le design complet de sa PlayStation 5. Elle avait également dévoilé plusieurs titres qui seront exclusifs à la console. On peut notamment citer Ratchet and Clank Rift Appart, Spider-Man Miles Morales, Project Athia ou encore Gran Turismo 7. Depuis, les fans attendent avec impatience d’en savoir plus sur la nouvelle console.

En tout cas pour ce qui est du prix et des précommandes de la PS5, il faudra encore patienter la confirmation officielle de la part de Sony avant de sauter de joie.

Source