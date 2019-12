Netflix va-t-il tout rafler lors des prochains Golden Globes ?

La Hollywood Foreign Press Association vient d’annoncer les nominés pour les Golden Globes 2020 qui auront lieu le 5 janvier prochain. En voyant cette liste, il se pourrait que ce soit une année marquante pour le streaming. En effet, le leader de ce domaine, Netflix, est omniprésent. Plusieurs de ses productions, comme Marriage Story, et The Irishman font partie des favoris de cette édition 2020.

Concernant Marriage Story, le film Netflix est arrivé largement en tête des nominations aux Golden Globes, en étant sélectionné pour concourir dans 6 catégories, dont l’une des plus prestigieuses : le meilleur film dramatique. Il faut dire que le casting, mais aussi l’intrigue est au rendez-vous. Tout au long du film vous suivez le divorce compliqué entre une actrice incarnée par Scarlett Johansson, et son mari qui est également son metteur en scène, interprété par Adam Driver. Tous deux concourent dans la catégorie du meilleur acteur, au grand désarroi du réalisateur Noah Baumbach, qui n’est nominé dans aucune catégorie.

Les Golden Globes sont plus qu’une énième récompense insignifiante, ils représentent un excellent avant-goût des artistes susceptibles de remporter un Oscar par la suite.

Netflix est également représenté avec The Irishman, le dernier film de Martin Scorcese dans lequel figurent Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Si les deux derniers convoitent la récompense du meilleur second rôle, Robert De Niro est exempt du concours pour le meilleur acteur. En ce qui concerne une autre production Netflix, Les Deux Papes obtient quatre nominations, dont le meilleur film dramatique (remporté par Bohemian Rhapsody cette année), meilleur acteur dans un drame, meilleur acteur dans un second rôle, et pour finir, le meilleur scénario.

Pour rappel, la 77e cérémonie des Golden Globes se déroulera le 5 janvier 2020 à Los Angeles, sois deux jours avant la fin des votes pour les nominations aux Oscars. 2020 s’annonce être l’année du streaming.