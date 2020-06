Qui a dit que seuls les astronautes aguerris peuvent aller dans l’espace ? Dans un futur proche, même les personnes lambda pourront également y faire tour ! De nombreuses entreprises travaillent en effet sur des projets de tourisme spatial plus ambitieux les uns que les autres. Ainsi après Virgin Galactic, Blue Origin ou encore SpaceX, Space Perspective, un petit nouveau, vient se lancer dans la course avec une approche différente : organiser des visites spatiales à bord de ballons stratosphériques.

C’est une idée vraiment originale que Space Perspective compte proposer dans un futur vraiment très proche : au lieu de s’envoler à bord d’une fusée, les touristes spatiaux vont plutôt voyager à bord de ballons géants baptisés « Spaceship Neptune ». Dans un communiqué partagé le 18 juin dernier, l’entreprise a dévoilé une courte vidéo qui présente un étrange ballon stratosphérique en forme de toupie pouvant monter jusqu’à 30 km d’altitude.

Space Perspective prévoit de proposer des voyages de 6 heures, durant lesquels chaque ballon transportera huit passagers dans le confort. Comme on peut le voir dans la vidéo, les Spaceship Neptune sont dotés de larges baies vitrées qui permettront aux touristes de profiter d’une vue imprenable sur la Terre, mais aussi de prendre des photos-souvenirs magnifiques.

Space Perspective est peut-être une jeune entreprise, mais elle est bien décidée à s’imposer sur le marché du tourisme spatial. Pour ce faire, elle ne compte pas perdre de temps : la société a annoncé que des vols d’essai inhabités sont prévus dès l’année prochaine depuis le Kennedy Space Center en Floride. À termes, des ballons (cette fois-ci habités) devraient également décoller depuis des sites de lancement privés en Alaska, à Haïti, mais aussi à l’international.

Pour ce qui est du prix, Space Perspective a annoncé que le billet par personne devrait coûter dans les 125 000 dollars (dans les 110 000 euros), soit deux fois moins que le tarif proposé par les grosses compagnies comme Virgin Galactic. S’il est mené à bien, ce projet ouvre de belles perspectives pour ceux qui rêvent de faire un jour un petit tour dans les étoiles !

We are #SpacePerspective, the off-world travel company with the mission to radically expand your view of our shared home, Earth, while making #SpaceFlight more accessible and affordable. To learn more, check out the live-stream HAPPENING NOW: https://t.co/fk7S0YcDKp #ONEWorld pic.twitter.com/auf1oHVdtN

— Space Perspective (@SpacePerspectiv) June 18, 2020