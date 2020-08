Le Samsung Galaxy S30 Ultra : bonne alternative au S20 Ultra ?

La date probable de sortie du Samsung Galaxy S30 est annoncée pour février 2021. Bien qu’il n’y ait encore rien de précis sur cette nouvelle mouture de Galaxy, les spéculations vont bon train quant aux nouveautés apportées par la série Galaxy S30. Comme Samsung s’avère être une entreprise attachée à la tradition, on peut d’ores et déjà spéculer sur les spécifications et les caractéristiques de ce nouveau smartphone.

Un nouveau capteur pour de meilleures photos

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est un très bon téléphone, mais même au-delà de son prix élevé, les tests ont révélé qu’il présente des problèmes non négligeables, dont le plus important est peut-être sa qualité d’image irrégulière. Justement, le Samsung Galaxy S30 Ultra pourrait remédier à ce problème, car une nouvelle fuite laisse penser qu’il est en train de recevoir une mise à niveau de l’appareil photo.

D’après @UniverseIce (un leaker à la réputation respectable), le Samsung Galaxy S30 Ultra (ou S21 Ultra) aura un appareil photo de 108MP. C’est le même que le S20 Ultra, mais apparemment le prochain téléphone le couplera avec un nouveau capteur qui est le successeur du capteur ISOCELL Bright HM1 équipant le Galaxy S20 Ultra. On l’appellerait probablement le Bright HM2.

Bien qu’il n’existe aucune information dessus, ce capteur est susceptible d’apporter des améliorations par rapport à l’appareil photo 108MP du S20 Ultra, qui souffre souvent de problèmes d’autofocus et de surexposition. Si le Galaxy S30 Ultra utilise ce capteur, il offrira probablement de meilleures performances que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, récemment lancé, qui dispose également d’un capteur de 108MP.

Informations à confirmer

Mais comme toujours avec les rumeurs, il faut les prendre avec une pincée de sel, d’autant plus qu’une rumeur antérieure suggérait qu’au moins un des modèles du Samsung Galaxy S30 aurait un appareil photo de 150MP.

Nous ne connaîtrons probablement pas la vérité avant un certain temps, car il ne faut pas s’attendre à ce que la gamme Samsung Galaxy S30 sorte des usines avant février 2021. Quoiqu’il en soit, de nombreuses autres fuites et rumeurs sont encore à venir avant le lancement officiel, cela permettra de dresser un tableau plus clair des téléphones dans les semaines et les mois à venir.