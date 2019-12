Le Samsung Galaxy S11 pourrait être équipé d’un écran 120 Hz

Le taux de rafraichissement à 120 Hz pourrait-il devenir la nouvelle norme en 2020 ?

Le Samsung Galaxy S11 ne sera pas disponible sur le marché avant plusieurs mois. Mais les rumeurs concernant le prochain smartphone haut de gamme de Samsung sont déjà nombreuses sur la toile. Cette semaine, les médias s’intéressent tout particulièrement à l’écran que pourrait utiliser cet appareil. L’une des évolutions du Galaxy S11 par rapport à son prédécesseur pourrait être l’utilisation d’un écran 120 Hz.

C’est en tout cas ce qu’indique le compte Twitter @UniverseIce, généralement bien renseigné, qui est relayé par le site TechRadar. En substance, d’après cette source, un utilisateur de smartphone Samsung a récemment découvert une référence aux écrans 120 Hz sur la beta de One UI (le nom de la surcouche que Samsung applique au système d’exploitation Android). Cela suggère que Samsung prépare le lancement d’un smartphone doté d’un écran 120 Hz et qu’en attendant ce lancement, il prépare déjà la couche logicielle pour gérer cette fonctionnalité.

This is the Chinese version,If all goes well, the Galaxy S11 will use the top display and 120Hz. pic.twitter.com/ob8f1Q0fnk

— Ice universe (@UniverseIce) November 20, 2019