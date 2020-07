La plateforme de cloud gaming de Microsoft arrivera en septembre

À l’instar de Google, Microsoft a aussi fait du cloud gaming l’une de ses priorités, même si la firme de Redmond n’est pas près d’abandonner les consoles physiques. Cependant, alors que le service de Google, Stadia, a déjà été lancé, celui de Microsoft, le projet xCloud, est encore en phase de test. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’en sait enfin quand celui-ci sera disponible pour le grand public.

En effet, comme le rapporte le site The Verge, Microsoft a indiqué que le projet xCloud sera lancé au mois de septembre. Celui-ci indique également que Microsoft n’a pas encore décidé du nom qu’aura la plateforme de cloud gaming. Mais ce qui est certain, c’est que ce nom ne sera pas « xCloud ».

Dans un premier temps, xCloud sera accessible, sans frais additionnels, aux abonnés de Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement, qui coûte 12,99 euros en France, rassemble Xbox Live Gold et l’offre Xbox Game Pass. Et bientôt, celui-ci permettra également d’avoir accès à la plateforme de cloud gaming de Microsoft. Sinon, l’article de The Verge indique aussi qu’il y aura une centaine de jeux disponibles au lancement.

A priori, xCloud devrait permettre de jouer à des titres de xBox sur des smartphones. Et comme je l’indique plus haut, Microsoft mène des tests sur Android et sur iOS. Cependant, il serait possible que les fonctionnalités que Microsoft peut proposer soient limitées sur la plateforme d’Apple à cause des restrictions imposées par la firme de Cupertino.

Sinon, dans un précédent article, nous évoquions l’intention de Microsoft de mettre à jour les serveurs utilisés par xCloud afin que ceux-ci correspondent aux performances de la prochaine génération de console, la Xbox Series X, en 2021.

Pendant ce temps, Stadia continue de s’améliorer

Alors que Microsoft prépare toujours le lancement de sa plateforme, celle de Google s’améliore petit à petit. En début d’année, la firme de Mountain View avait annoncé l’ajout de plus d’une centaine de titres en 2020. Et alors qu’au lancement, Stadia n’était disponible que sur les smartphones de marque Pixel, désormais, il est possible de jouer sur n’importe quel smartphone Android, à condition que celui-ci ait les performances nécessaires. De plus, il est aussi possible de jouer même lorsqu’on n’a pas de manette, grâce à des contrôles sur l’écran tactile des smartphones.

En plus des smartphones Android, Stadia est également disponible sur le navigateur Google Chrome, ainsi que sur le dongle Chromecast Ultra.