Bon plan : le VPN CyberGhost revient avec une offre promo

Le VPN CyberGhost vient d'annoncer une nouvelle offre. Vous pouvez faire 77% d'économie sur son logiciel de cybersécurité.

Aujourd’hui, tout le monde est amené à partager des données sensibles sur internet. Pour autant, le web n’est pas toujours sécurisé, et vos données peuvent être volées et utilisées à mauvais escient. Pour se protéger de tous les risques en ligne, les logiciels VPN offrent la solution. Ils assurent non seulement le chiffrement de tout votre trafic (et donc vos données), mais ils permettent aussi de vous rendre anonyme.

Parmi les plus grands éditeurs de cybersécurité au monde, on retrouve CyberGhost VPN. Il possède la plus grande infrastructure de serveurs sur le marché, et il permet d’offrir un anonymat et une sécurité optimale. En activant ce logiciel en arrière-plan, vous allez pouvoir naviguer sur internet librement, sans aucune limite.

Avant de rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités du VPN CyberGhost, rappelons qu’il offre en ce moment un abonnement à tarif avantageux. Vous pouvez profiter de la solution de cybersécurité pour 2,75€ par mois (18 mois) grâce à une offre qui inclut 6 mois offerts. Pour la qualité d’un tel outil, vous ne devriez même pas y réfléchir.

Pour découvrir son offre, c’est ici :

Profiter de l’offre CyberGhost

Un outil obligatoire pour votre sécurité

Aujourd’hui, on estime à un tiers le nombre de français qui utilisent un VPN. Si à l’origine, ces logiciels ont été très utilisés dans un cadre professionnel (pour sécuriser les données), ils se démocratisent depuis une décennie auprès du grand public. En effet, les VPN comme CyberGhost permettent de faire un tas de choses sur internet, en toute liberté.

Le principe du VPN est de modifier votre adresse IP d’origine. Il vous en attribue une nouvelle (celle de l’un de ses serveurs) qui vous permettra d’être anonyme sur internet. Votre FAI verra une connexion vers un serveur tiers (détenu par CyberGhost par exemple), sans en savoir plus. C’est ensuite ce serveur qui vous permettra de naviguer sur internet. CyberGhost ne conservant aucun log de connexion, il ne saura pas ce que vous y avez fait. Au final, plus personne ne voit ce que vous faites sur internet.

Outre cette partie anonymat, un VPN comme CyberGhost vous permet de contourner la censure géographique. Cela concerne aussi bien les limitations dans des pays qui sont sensibles politiquement (Chine, UAE…), mais également les limites juridiques. Par exemple, avec un VPN, vous allez pouvoir accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Pour prendre un exemple, si vous êtes en vacances en Australie, vous ne pourrez pas accéder aux chaines TV françaises. Si vous avez quand même envie de suivre votre émission préférée, vous pouvez toutefois utiliser ponctuellement un VPN pour vous délocaliser virtuellement en France (via un serveur en France chez CyberGhost par exemple). Si vous avez besoin d’en savoir plus, un article dédié à Netflix et CyberGhost est disponible sur iPhon.fr.

Par ailleurs, toujours sur iPhon.fr, vous pouvez apprendre que les VPN sérieux permettent aussi de chiffrer toutes les données qui passent par leur serveur. Au final, personne ne peut alors plus intercepter vos informations. Même si vous êtes sur un Wi-Fi public (dans une gare par exemple), personne ne pourra accéder aux contenus que vous envoyez.

CyberGhost fait des promotions

CyberGhost VPN est un poids lourd de l’industrie et nos confrères d’iPhon le placent en haut de leur comparateur de VPN. Il offre la meilleure qualité de service, et son offre actuelle devrait vous convaincre. Il propose un deal avec une remise de 77% par rapport à la normale. Au final, cela ne vous coûte que 2,75€ par mois et vous avez un outil complet pour vous protéger sur internet.

Plusieurs avantages à cette solution CyberGhost VPN : tout d’abord, vous avez une période de 45 jours de test gratuit. A tout moment, vous pouvez résilier et obtenir un remboursement complet. Ensuite, vous avez aussi le droit à une solution de cybersécurité complète – ce que ne font pas les autres VPN. Parmi les outils en plus du VPN, vous aurez par exemple un ad-blockeur efficace ou un anti-traçeur. Tout cela tourne en arrière-plan, cela ne viendra jamais gêner votre navigation.

Pour découvrir son offre, c’est ici :

Profiter de l’offre CyberGhost