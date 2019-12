La Tesla Model Y devrait arriver plus tôt que prévu

Après avoir présenté son fameux Cybertruck, Tesla fait affole une nouvelle fois le web en annonçant que sa Model Y pourrait être livrée bien plus tôt que prévu. Selon un rapport rédigé par la Deutsche Bank, il semblerait que la Model Y prendra la route dès le premier trimestre 2020. Elon Musk avait annoncé initialement que le lancement serait plus prévu à l’approche de l’été 2020.

Si Tesla parvient à présenter officiellement sa Model Y au premier trimestre 2020 ce serait une véritable victoire pour le constructeur américain. En effet, Tesla rencontre bien souvent des déconvenues pour respecter ses objectifs de production. Le rapport rédigé par la Deutsche Bank se base sur des informations récoltées auprès des fournisseurs de Tesla à Taïwan qui décrivent une étonnante hausse des commandes de pièces utilisées pour la Model Y. Emmanuel Rosner, analyste principal de la Deutsche Bank en technologie automobile a écrit : « Les rapports des fournisseurs de pièces de la Model Y à Taiwan affirment que Tesla demande que leurs commandes soient livrées beaucoup plus tôt que prévu « .

Précisément, Tesla aurait exigé de recevoir ses commandes 6 mois avant la date prévue à l’origine. De ce fait, il serait fort probable que la production de la Model Y soit prématurée et commence dès le premier trimestre 2020. Pour le moment, Tesla n’a pas commenté le rapport publié par la Deutsche Bank.

Lorsque Elon Musk a évoqué la période estivale pour livrer ses véhicules, il a également tenu à préciser qu’il serait fort probable que les livraisons prennent de l’avance. Il est possible qu’Elon Musk ait retenu de ses erreurs passées pour ne pas décevoir ses clients sur la deadline, en préférant voir plus large.

Pour rappel, la Model Y est une version plus petite et plus accessible de la Model X, elle a été dévoilée en mars 2019. Contrairement à ce que l’on a pu voir avec le Cybertruck, Tesla n’a pas communiqué sur le nombre de précommandes de la Model Y. Toutefois, Elon Musk affirme que le nombre de précommandes pour la Model Y dépasse les ventes cumulées des Model S, X et 3.

Pensez-vous que la livraison des Model Y commencera dès le premier trimestre 2020 ?