La néobanque Revolut permet de spéculer sur de l’argent

Revolut continue d'améliorer son offre d'investissement. La néo-banque vient d'annoncer un nouveau métal disponible au trading : l'argent. Il fait suite à l'or, qui avait été mis à disposition de la communauté juste avant le confinement, en mars dernier.

Parmi les métaux précieux, l’or et l’argent sont les deux actifs les plus populaires du marché. Si le premier est disponible au trading depuis quelques mois sur l’app mobile bancaire Revolut, l’argent vient de faire son arrivée aujourd’hui. Les clients peuvent ainsi acheter et vendre cet actif, tout en ayant la garantie qu’un stockage physique réel grâce à un partenaire de la néo-banque.

Une commission supérieure le week-end

A tout moment, les utilisateurs peuvent donc prendre position sur le métal précieux. Comme pour l’or, l’argent sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est une particularité à Revolut puisque le week-end, le marché des métaux précieux est fermé. En conséquence, la néobanque se réserve le droit de prélever des frais supérieurs en cas d’opération le week-end, afin de se protéger de la volatilité.

Les clients payants (formule Premium ou Metal) bénéficient de commissions plus faibles que les clients gratuits. Dans le cas de ces derniers, ils devront reverser 1,50% de frais pour une opération sur l’or ou l’argent pendant la semaine. Le week-end, la commission sera de 2,25%. A titre de comparaison, les clients Metal (qui paient un abonnement de 13,99€ par mois) devront reverser 0,25% en semaine, et 1% le week-end. Pour les amateurs de trading, il est donc largement intéressant de se tourner vers la solution payante.

Avec cette nouvelle section, Revolut s’ouvre ainsi à des clients qui veulent accéder “facilement” aux marchés financiers. Bien évidemment, il faut rester très vigilant car les pertes sont vite arrivées. L’AMF émet régulièrement des avertissements pour sensibiliser le grand public aux investissements, dont une large majorité s’avèrent perdants. Dans tous les cas, il faut toujours investir ce que l’on est prêt à perdre, pour ne pas risquer sa santé financière. Cela vaut aussi bien pour des actifs traditionnels comme les actions que des actifs plus originaux comme les crypto-monnaies ou les matières premières.

Simplifier la banque

Avec cette démarche, Revolut veut réellement simplifier la gestion du budget de sa communauté. Au delà du compte et de la carte de paiement, elle se développe en premier lieu sur de l’investissement. Dixit le communiqué envoyés aux journalistes, le Product Owner de la partie “Matières Premières” imagine déjà se diversifier sur des produits d’épargne.

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs à son actif, Revolut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché européen de la néobanque. La société britannique a levé 500 millions de dollars en février dernier pour se développer à l’international. En France, elle recense déjà plus d’un million de clients.