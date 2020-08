Des actifs cryptographiques de 50 milliards de dollars transférés de Chine en 2019

Environ 50 milliards de dollars d’actifs numériques ont quitté la Chine au cours de l’année dernière, ce qui pourrait indiquer que les investisseurs esquivent les règles limitant la quantité de capital qu’ils sont autorisés à transférer de la nation, selon une nouvelle recherche de la société Chainalysis.

Les monnaies numériques favorisent la fuite des capitaux

En 2017, le gouvernement chinois a interdit l’échange de yuans contre des monnaies cryptographiques. Les utilisateurs ont contourné cette interdiction en utilisant un vaste réseau de courtiers clandestins qui échangeront des yuans contre des Tether, selon le rapport Chainalysis. On ne sait pas quelle part des 50 milliards de dollars, ou des transferts Tether, provient de cette fuite des capitaux.

Les actifs numériques comme le Tether sont particulièrement utiles pour la fuite des capitaux, car leur valeur en USD fait que les utilisateurs qui vendent de gros montants en échange de la devise de leur choix peuvent être assurés de la fiabilité de sa valeur lorsqu’ils cherchent un acheteur, indique le rapport Chainalysis.

“Tether est devenu un substitut du dollar américain pour de nombreuses personnes en Chine“, a déclaré Dovey Wan, l’un des partenaires fondateurs de la société d’investissement en devises cryptographiques Primitive Ventures, dans le rapport. Selon toujours lui, “Beaucoup d’entreprises et de commerçants chinois, en particulier ceux qui travaillent à l’étranger, acceptent maintenant le Tether.” De plus, Tether domine déjà en Asie grâce à son lien avec Bitfinex.

Opportunités commerciales

La rapidité des règlements, la grande liquidité, les faibles frais et la stabilité des prix associés aux Tethers ont créé des opportunités uniques pour les crypto-commerçants, les transferts de fonds, les produits de prêt et les refuges, mais aussi pour les personnes vivant dans des juridictions où les monnaies fiat sont moins stables.

Ceci confirme les déclarations de Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis et auteur du rapport, selon lesquelles les commerçants utilisent Tether pour les transactions transfrontalières. Les entreprises chinoises qui font des affaires en Amérique latine, par exemple, acceptent de plus en plus souvent Bitcoin et Tether comme mode de paiement.

Il faut quand même remarquer que Tether est l’une des cryptomonnaies les plus controversées dans un marché où les pièces sont nombreuses et douteuses. En 2019, l’État de New York a déjà poursuivi Tether et sa société affiliée Bitfinex, l’une des plus grandes bourses de crypto, pour la perte de plus de 850 millions de dollars en fonds de clients et d’entreprises.