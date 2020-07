Lego s’attaque à la NES et présente la “Lego NES”

On a tous rêvé de construire sa propre console de jeu vidéo. Lego est peut-être sur le point de réaliser ce rêve en présentant la réplique de la NES. Une sorte de « Lego NES », voilà ce que propose la marque fanatique de construction en tout genre, de quoi stimuler votre créativité mais aussi votre nostalgie.

« Presque » jouable comme console

Les designers de chez Lego ne se sont pas faits attendre trop longtemps. Après son récent tweet, l’équipe de Lego a finalement dévoilé la copie en brique de la console mythique de Nintendo : la NES (Nintendo Entertainment System en version longue). Et comme par hasard, cette console emblématique de la firme nippone souffle ses 37 bougies ce jour.

Calmez vos ardeurs un instant : c’est une réplique très fidèle à la console originale, certes, mais elle ne se joue pas vraiment… En tout cas pas littéralement. Il est vrai que le package conçu par Lego inclut la construction brique par brique d’un petit téléviseur, mais l’euphorie s’arrête là. Le pack comprend une petite figurine de Mario 8 bits, et une manivelle qui permet de faire bouger doucement l’arrière plan. Dans le kit, on retrouve également un item appelé « brique d’action » pouvant être scanné par le Mario Lego qui débarquera avec le prochain jeu Lego Starter Course. Après activation, le plombier à casquette rouge réagira face aux power-ups ainsi qu’aux obstacles et surtout aux ennemis qui défileront à l’écran.

Tout en brique

Ce qui fait une console, c’est les manettes, et une NES sans manette c’est une console incomplète. Lego n’a pas oublié ce détail en proposant la manette rectangulaire et une cartouche de jeu. Mine de rien, on peut même ouvrir la petite trappe en façade et y « insérer » la cartouche.

La construction semble quand-même pharaonique : elle comprendra un total de 2600 briques. Lego annonce qu’elle sera disponible en magasin pour la somme de 229,99 dollars à compter du 1er août.

Ce produit Lego réussira sans nul doute à marquer le 37eme anniversaire de la console de big N, mais aussi à réveiller un vent de nostalgie qui sommeille à l’intérieur de l’ancienne génération. Pour rappelle, la console a quand-même pu s’écouler à 61,91 millions d’unités, la plaçant au 12eme rang des consoles les plus vendues de tous les temps.

Alors à défaut d’une Mini NES, pourquoi ne pas se laisser tenter par ce kit ?

Source : Engadget