Black Friday : les meilleurs matelas sont en forte promotion (50%)

Les marques de matelas font de généreuses promotions pour ce Black Friday. Voici notre sélection des meilleures affaires à saisir aujourd'hui.

Avec le premier confinement, les français ont réalisé à quel point il était crucial de bien dormir. Pour cela, un bon matelas est un pré-requis. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de changer de matelas, le Black Friday est une opération idéale pour le faire. En effet, les marques les plus prestigieuses offrent jusqu’à 50% de remise sur certains couchages.

Sur internet, les meilleures marques de matelas vous offrent un avantage : 100 nuits d’essai pour tester le produit chez vous, sans engagement. Pendant toute cette période, vous pouvez à tout moment solliciter le support client pour venir récupérer le matelas, s’il ne vous convient pas. C’est encore plus convaincant que de choisir son matelas en magasin, où l’on ne peut pas vraiment tester son confort.

Ci-dessous, nos conseils sur chacune des marques.

Notre guide des matelas en promo au Black Friday

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les marques de matelas n’ont pas attendu le jour du Black Friday pour faire des promotions. Elles ont déjà commencé quelques jours avant pour le plus grand plaisir de tous. Les matelas sont par défaut assez chers, c’est donc une bonne opportunité que de profiter du Black Friday pour faire des économies.

Emma, la qualité allemande

Si Hypnia est très populaire en France, Emma est un énorme succès partout en Europe. C’est l’une des premières marques à s’être lancée sur le créneau du matelas “universel” avec son modèle Original. Au début, il n’y avait que celui-ci dans sa gamme, pour simplifier l’achat. En 2020 encore, y compris pour ce Black Friday, ce sera l’un des best-sellers en France.

Profiter de l’offre Emma

Avec plus de 300 000 exemplaires vendus, le Emma Original est un carton. Il est composé de mousse à mémoire de forme, et il est confortable au possible. Il a d’ailleurs été récompensé pendant 3 ans comme le meilleur matelas selon l’UFC Que Choisir, et il a été “élu produit de l’année”. Depuis, c’est le modèle ultra luxe (et plus cher) Diamant Noir qui lui a piqué ce titre. Cela dit, le budget n’est pas le même.

Pour le Black Friday, les matelas Emma voient leur prix baisser de manière assez drastique. Sur certains modèles, il y a jusqu’à 50% de remise immédiate. Quand on connait la qualité des produits, on est presque surpris de voir des remises aussi généreuses. Cela concerne tous les matelas de la gamme, depuis le basique Emma One en passant par le Emma Original, le O2 ou le Diamant Noir.

Hypnia, la literie française

La première marque, notre préférée, n’est autre que Hypnia. Elle est française (cocorico) et propose une large gamme de matelas. Pour le Black Friday, elle permet d’économiser jusqu’à 45% sur certains modèles. Quand on sait qu’elle est plutôt premium, cela vous permettra facilement de faire quelques centaines d’euros d’économies sur ses matelas.

Profiter de l’offre Hypnia

Quand on n’y connait pas grand chose, ça n’est pas facile de choisir entre tous les modèles. C’est peut-être l’inconvénient chez Hypnia contrairement aux autres marques, qui limitent leur gamme à deux ou trois matelas. Cela dit, Hypnia a ses produits phares – et c’est ceux-là qu’il faut privilégier. On peut citer le matelas Hypnia Bien-être Suprême, qui est le luxe ultime de la marque. Il est composé de mousse à mémoire de forme et de ressorts ensachés pour un confort ultime.

Pour ceux qui veulent se contenter de mousse à mémoire de forme, le modèle Hypnia Confort Plus est idéal. Il est moins cher que le premier, et il vous assurera un confort de qualité. Sachez par ailleurs que la composition même de ce matelas permet de rafraichir au maximum la mousse à mémoire de forme, vous n’aurez aucune sensation de chaleur. Ces deux matelas de la société française sont des énormes succès, ce sont eux qui offrent les meilleurs rapports qualité prix.

La literie britannique à l’honneur

En Angleterre, deux marques de matelas ont décollé dans les dernières années : Eve Sleep et Simba Sleep. Les deux proposent des matelas encore plus haut de gamme que Hypnia et Emma. Au niveau des prix, on grimpe assez rapidement au delà des 800€ – hors remise du Black Friday. Les deux britanniques sont évidemment des spécialistes de cette opération, et ils sont très généreux sur les remises.

On commencera par Simba, qui propose une réduction unique sur tous ses modèles. Pour le Black Friday, l’ensemble des matelas est en réduction de 35%. Quand on sait que la marque fait très peu de remises, c’est une vraie opportunité de l’acheter moins chère. La gamme de compose de deux modèles : le Simba Hybrid et le Simba Hybrid Pro.

Le second est logiquement plus premium que le premier, et il est sorti en octobre 2020. Au niveau du rapport qualité prix, c’est le Simba Hybrid qui est le plus convaincant. Il est plus performant que la quasi totalité des matelas Hypnia et Emma. Il est composé de mousse à mémoire de forme et de ressorts ensachés. Simba est le grand spécialiste en Europe des matelas hybrides, vous ne serez pas déçu. C’est le top du top en termes de technologie et de confort. A noter qu’il offre jusqu’à 200 nuits d’essai à ses clients, ce qui est le double de ce qu’on retrouve sur le marché.

Découvrir l’offre Simba

Le dernier de notre classement – mais pas des moindres – est Eve Sleep. Cette marque de literie anglaise est cotée en bourse et propose des excellents produits. Elle aussi est connue pour ses matelas hybrides, comme le modèle Hybrid Light. Elle est également connue pour offrir des accessoires pour le sommeil de grande qualité. Pour le Black Friday, Eve Sleep fait aussi de fortes réductions. Ci-dessous, vous pouvez découvrir son offre :

Découvrir l’offre Eve

Conclusion : quel matelas choisir ?

Choisir un matelas sur internet n’est pas forcément un choix évident. Pourtant, il y a un réel avantage financier à faire cela : les matelas sont en moyenne 2 à 3 fois moins chers qu’un modèle équivalent en magasin. Pourquoi ? Parce que les marques envoient directement leurs matelas depuis les entrepôts chez les clients finaux. Elles évitent donc la multiplication des coûts en faisant abstraction des boutiques physiques (loyers, salaires…). Au final, elles ont un coût de revient plus faible, et elles impactent directement le coût pour le client.

Aujourd’hui, si des marques comme Hypnia, Emma, Eve ou Simba connaissent un tel succès, c’est parce qu’elles ont cet avantage prix. Pour résorber les craintes des clients, elles leur permettent de tester le matelas sur une période d’essai (entre 100 et 200 nuits selon la marque). C’est un bon moyen de tester dans les conditions réelles le confort des couchages, et c’est très convaincant. A tout moment, vous pouvez ensuite vous faire rembourser le matelas si besoin.

Pour ce Black Friday, quel matelas choisir ? A vrai dire, les marques sur internet se ressemblent pour beaucoup. Si vous cherchez un matelas à mémoire de forme, le Emma Original semble être le choix évident. Au niveau du rapport qualité prix, on ne fait pas mieux. Si vous voulez un matelas plus sophistiqué, comme un modèle hybride, il y a plusieurs options.

Si vous voulez une version plutôt standard, française et avec un prix abordable, le matelas Hypnia est notre préféré. Pour ceux qui veulent un confort ultime, c’est vers chez Simba qu’il faudra se tourner. Son modèle Pro est le plus haut de gamme qu’on puisse trouver sur internet en France. Cela dit, notre conseil serait plutôt de vous tourner vers le Simba Hybrid, dont le prix est plus abordable.

Enfin, Eve est aussi un excellent choix – quel que soit le matelas que vous choisirez. La marque aux rebords jaunes connait un énorme succès pour des produits qui sont faits dans les règles de l’art. En bonus chez elle, les accessoires (sommier, couettes, lits, oreillers) qui sont excellents. Eve Sleep a un vrai savoir-faire dans la literie, et elle est irréprochable.